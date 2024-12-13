Erstellen Sie einfach ein Schulungsvideo für Vertriebspartner

Steigern Sie die Partnerbefähigung und -bindung mit dynamischen Schulungsvideos. Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte aus Skripten mit HeyGens Text-zu-Video-Konvertierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Video, um die Partnerbefähigung zu verbessern, indem Sie bestehende Vertriebspartner über die neueste Softwareversion und deren Vorteile informieren. Dieses Video sollte eine moderne, saubere visuelle Präsentation annehmen, animierte Grafiken und eine mitreißende Hintergrundmusik integrieren, die durch HeyGens AI-Avatare für eine personalisierte, aber skalierbare Lieferung zum Leben erweckt wird.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein detailliertes 2-minütiges Erklärvideo für das Channel Management, das Channel-Manager durch die Funktionen eines brandneuen Partnerportals führt. Der visuelle Stil sollte instruktiv und klar sein, mit präziser Erzählung und Bildschirmaufnahmen für eine effektive Demonstration, wobei HeyGens Voiceover-Generierung eine konsistente und hochwertige Audioanleitung gewährleistet.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, um die Partnerbindung zu steigern, das für Vertriebspartner gedacht ist, um es mit ihren Endkunden zu nutzen und den entscheidenden Vorteil eines neuen Produkts zu präsentieren. Dieses Video benötigt eine visuell ansprechende und energiegeladene Präsentation, komplett mit dynamischer Hintergrundmusik und einem selbstbewussten, überzeugenden Ton, der mit HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung leicht erreichbar ist.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Schulungsvideo für Vertriebspartner erstellt

Erstellen Sie effizient professionelle, ansprechende Schulungsvideos für Ihre Vertriebspartner, um deren Wissen und Leistung mit AI zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Schulungsinhalte. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihr schriftliches Material automatisch in dynamische Videoszenen zu verwandeln, die bereit für visuelle Verbesserungen sind.
2
Step 2
Wählen Sie einen ansprechenden Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", die als Ihr Bildschirmmoderator fungieren, und verleihen Sie Ihrem Training eine menschliche Note. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Stimme an, um den Ton Ihrer Marke zu treffen und Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Sorgen Sie für Markenkonsistenz
Stellen Sie sicher, dass Ihr Schulungsvideo mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen", um Ihr Logo hinzuzufügen, Markenfarben auszuwählen und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren, um ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild über alle Partnermaterialien hinweg zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo und nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für eine optimale Ansicht auf jeder Plattform. Verteilen Sie es dann über Ihr Partnerportal oder Ihr Learning Management System (LMS), um eine effektive Partnerbindung zu erleichtern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und befähigen Sie Partnernetzwerke

Produzieren Sie motivierende und informative Videos, um Vertriebspartner zu inspirieren und eine stärkere Programmbindung und Loyalität zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser Engagement und die Befähigung von Vertriebspartnern verbessern?

HeyGen dient als AI-Video-Generator, der das Partnerengagement erheblich verbessert. Sie können schnell überzeugende Onboarding-Videos und wesentliche Inhalte zur Partnerbefähigung mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Konvertierung erstellen, um eine konsistente Botschaft und eine optimierte Kommunikation sicherzustellen.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um schnell ein Schulungsvideo für Vertriebspartner zu erstellen?

HeyGen bietet ein robustes Videokreationstool mit anpassbaren Vorlagen, die speziell für Schulungsvideos von Vertriebspartnern entwickelt wurden. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Skripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung zu verwandeln und so Ihren Produktionsablauf zu optimieren.

Kann HeyGen groß angelegte Onboarding-Videos für Vertriebspartner mit AI-Avataren unterstützen?

Ja, HeyGen ist ein effektiver AI-Video-Generator zur Erstellung einer großen Menge konsistenter Onboarding-Videos. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Konvertierung können Sie Ihre Inhaltsproduktion für die Partnerbefähigung in Ihrem gesamten Partnerprogramm problemlos skalieren.

Wie hilft HeyGen bei der Verwaltung und Rekrutierung für unser Partnerprogramm durch Videos?

HeyGen vereinfacht die Rekrutierung von Vertriebspartnern, indem es die Erstellung wirkungsvoller Werbe- und Erklärvideos ermöglicht. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und AI-Avatare, um die Vorteile Ihres Partnerprogramms klar darzustellen und Top-Partner anzuziehen und zu halten.

