Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassungen, um sicherzustellen, dass Ihre Erklärvideoinhalte für neue Funktionen markenkonform bleiben. Sie können auch Vorlagen & Szenen speichern, um einen konsistenten Stil-Leitfaden für alle Ihre How-to-Videos und Produktupdates zu etablieren.