Erstellen Sie ein Changelog-Update-Video: Vereinfachen Sie Ihre Produktankündigungen

Kündigen Sie neue Funktionen und Produktupdates mühelos an. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihren Videoerstellungsablauf zu vereinfachen und die Klarheit der Release-Notizen zu verbessern.

439/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein professionelles 60-sekündiges Erklärvideo vor, das speziell für Produktmanager und Entwickler zugeschnitten ist und akribisch die besten Praktiken zur Erstellung und Pflege von Changelogs erläutert. Der visuelle Stil sollte makellos sauber und informativ sein, mit einer ruhigen Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird, und durch klare Untertitel/Untertitel ergänzt werden, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Präsentieren Sie wichtige Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen Ihrer allgemeinen Nutzerbasis durch ein ansprechendes 30-sekündiges Video, das aus Ihren neuesten Release-Notizen abgeleitet ist. Dieses Video sollte einen hellen, klaren visuellen Stil annehmen und die Korrekturen kreativ mit einfachen Animationen aus HeyGens Vorlagen & Szenen demonstrieren, alles untermalt von angenehmer Hintergrundmusik und bereichert durch relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Stabilität zu unterstreichen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein modernes 45-sekündiges How-to-Video, speziell für Marketingteams und Content-Ersteller, das einen optimierten Videoerstellungsablauf für ihre konsistenten Produktupdates brillant veranschaulicht. Die Erzählung sollte mit einem klaren, instruktiven Ton und einer schrittweisen visuellen Progression entfalten, optimiert für alle Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, mit integrierten Untertiteln/Untertiteln für ein wirklich breites Publikum.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Changelog-Update-Video erstellt

Kommunizieren Sie Produktupdates und neue Funktionen klar an Ihre Nutzer, indem Sie Ihre Changelog-Einträge in ansprechende Videos mit einem AI-Video-Editor verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihren Changelog-Text ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Changelog-Einträge oder Release-Notizen direkt in den Skript-Editor einfügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion wird Ihren Text automatisch in ein Voiceover umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Updates erzählt. Passen Sie Szenen mit relevanten visuellen Elementen aus unserer Medienbibliothek an oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um neue Funktionen zu veranschaulichen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Feinschliff
Stellen Sie die Markenbeständigkeit sicher, indem Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten mit den Branding-Kontrollen anwenden. Nutzen Sie Vorlagen & Szenen, um Ihr Video effektiv zu strukturieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Update
Finalisieren Sie Ihr Changelog-Video und exportieren Sie es dann einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihr professionelles Video über alle Ihre Kommunikationskanäle, um Ihr Publikum zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit

.

Entwickeln Sie umfassende Videoleitfäden für neue Veröffentlichungen, um sicherzustellen, dass globale Nutzer die neuesten Produktverbesserungen schnell verstehen und übernehmen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Changelog-Update-Videos mit kreativem Flair bereichern?

HeyGen verwandelt Ihre Produktupdates in ansprechende Videoinhalte mithilfe von AI. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare, dynamische Text-zu-Video aus Skripten und eine interaktive Leinwand zu nutzen, um ein Changelog-Update-Video zu erstellen, das Aufmerksamkeit erregt und neue Funktionen effektiv erklärt.

Wie sieht der Videoerstellungsablauf für die Erstellung von Produktupdate-Ankündigungen mit HeyGen aus?

Der Videoerstellungsablauf in HeyGen ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Produktupdate-Ankündigungen zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar, fügen Sie relevante Medien aus unserer erweiterten Stock-Bibliothek hinzu und nutzen Sie Vorlagen & Szenen, um überzeugende Changelog-Einträge zu gestalten.

Können HeyGens AI-Avatare und Voiceovers die Produktion von Release-Notizen vereinfachen?

Absolut, HeyGens AI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Generierungsfähigkeiten vereinfachen die Produktion von Release-Notizen erheblich. Dies ermöglicht es Ihnen, Fehlerbehebungen und neue Funktionen mit konsistenten, hochwertigen Erklärvideos zu kommunizieren, ohne dass traditionelle Aufnahmestudios erforderlich sind.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Aufrechterhaltung der Markenbeständigkeit in Erklärvideos für neue Funktionen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassungen, um sicherzustellen, dass Ihre Erklärvideoinhalte für neue Funktionen markenkonform bleiben. Sie können auch Vorlagen & Szenen speichern, um einen konsistenten Stil-Leitfaden für alle Ihre How-to-Videos und Produktupdates zu etablieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo