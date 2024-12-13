Erstellen Sie ein Cerner-Trainingsvideo: Verbessern Sie das Lernen der Anbieter
Produzieren Sie schnell professionelle Cerner-Trainingsvideos mit AI-Avataren, um komplexe EMR-Konzepte für Anbieter zu vereinfachen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein ansprechendes 2-minütiges Anleitungsvideo für bestehende Anbieter, das eine umfassende Auffrischung zur effizienten "Elektronischen Verschreibung" und Verwaltung komplexer "Bestellungen" innerhalb von Cerner bietet. Dieses Video sollte einen interaktiven visuellen Stil annehmen, der genaue Klicks und Arbeitsabläufe demonstriert, verstärkt durch eine selbstbewusste und leitende Stimme. Integrieren Sie HeyGens "AI-Avatare", um das Material auf eine freundliche, zugängliche Weise zu präsentieren.
Produzieren Sie ein fokussiertes 1-minütiges Tutorial für alle Cerner-Nutzer, das den Prozess der "Erstellung von Cerner Autotext" zur Optimierung der "Notizen"-Dokumentation demonstriert. Der visuelle Stil des Videos sollte schnell und ansprechend sein, Effizienzgewinne mit Bildschirmtextüberlagerungen hervorheben und eine fröhliche, ermutigende Stimme haben. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um eine konsistente und hochwertige Erzählung sicherzustellen.
Gestalten Sie einen kurzen 45-Sekunden-Anleitungssclip für das klinische Personal, der die wichtigsten Schritte des "Entlassungsprozesses" mit der "PowerChart Touch"-Schnittstelle detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte prägnant und mobilfreundlich sein, die Funktionalität der App klar darstellen, mit einem präzisen Anleitungsstil. Verwenden Sie HeyGens "Untertitel/Untertitel"-Funktion, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Anweisungen zu verstärken.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Training Engagement und die Behaltensquote.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden für komplexe Cerner-EMR-Software-Schulungen erheblich zu verbessern.
Beschleunigen Sie die Kursproduktion und Reichweite.
Entwickeln und implementieren Sie umfassende Cerner-Trainingskurse schnell, um eine breitere Zugänglichkeit für Anbieter weltweit zu ermöglichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Cerner-Trainingsvideos für spezifische EMR-Softwareprozesse vereinfachen?
HeyGen ermöglicht die effiziente Erstellung detaillierter Cerner-Trainingsvideos für komplexe EMR-Softwareprozesse wie den Aufnahmeprozess, den Entlassungsprozess oder die elektronische Verschreibung. Unsere AI-Avatare und Text-to-Video-Funktionalität helfen Ihnen, wichtige Funktionen, Notizen und Bestellungen klar zu erklären.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um schnell ein Cerner-Trainingsvideo zu erstellen?
Um schnell ein Cerner-Trainingsvideo zu erstellen, bietet HeyGen leistungsstarke Funktionen wie AI-Avatare, Text-to-Video-Generierung aus einem Skript und Voiceover-Fähigkeiten. Sie können auch vorgefertigte Vorlagen und eine Medienbibliothek nutzen, um professionelle Cerner-Videos und Schulungsmaterialien effizient zu produzieren.
Kann HeyGen helfen, Anbieter-Trainingsvideos für verschiedene Cerner-Module zu erstellen?
Ja, HeyGen ist ein hervorragendes Werkzeug zur Entwicklung umfassender Anbieter-Trainingsvideos, die für Ihre Anbieter-Videobibliothek geeignet sind. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Cerner-EMR-Softwaremodule einfach abzudecken und sicherzustellen, dass alle Anbieter konsistente und effektive Anweisungen erhalten.
Ist es möglich, Cerner-Trainingsvideos, die mit HeyGen erstellt wurden, an unsere Marke anzupassen?
Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihrer Organisation, spezifische Farben und Schriftarten in alle Ihre Cerner-Trainingsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Schulungsmaterialien konsistent mit Ihrer Unternehmensmarkenidentität übereinstimmen.