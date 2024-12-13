Erstellen Sie ein Cerner-Trainingsvideo: Verbessern Sie das Lernen der Anbieter

Produzieren Sie schnell professionelle Cerner-Trainingsvideos mit AI-Avataren, um komplexe EMR-Konzepte für Anbieter zu vereinfachen.

449/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 2-minütiges Anleitungsvideo für bestehende Anbieter, das eine umfassende Auffrischung zur effizienten "Elektronischen Verschreibung" und Verwaltung komplexer "Bestellungen" innerhalb von Cerner bietet. Dieses Video sollte einen interaktiven visuellen Stil annehmen, der genaue Klicks und Arbeitsabläufe demonstriert, verstärkt durch eine selbstbewusste und leitende Stimme. Integrieren Sie HeyGens "AI-Avatare", um das Material auf eine freundliche, zugängliche Weise zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fokussiertes 1-minütiges Tutorial für alle Cerner-Nutzer, das den Prozess der "Erstellung von Cerner Autotext" zur Optimierung der "Notizen"-Dokumentation demonstriert. Der visuelle Stil des Videos sollte schnell und ansprechend sein, Effizienzgewinne mit Bildschirmtextüberlagerungen hervorheben und eine fröhliche, ermutigende Stimme haben. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um eine konsistente und hochwertige Erzählung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen kurzen 45-Sekunden-Anleitungssclip für das klinische Personal, der die wichtigsten Schritte des "Entlassungsprozesses" mit der "PowerChart Touch"-Schnittstelle detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte prägnant und mobilfreundlich sein, die Funktionalität der App klar darstellen, mit einem präzisen Anleitungsstil. Verwenden Sie HeyGens "Untertitel/Untertitel"-Funktion, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Anweisungen zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Cerner-Trainingsvideo erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und effektive Cerner-Trainingsvideos, indem Sie die AI-gestützten Tools von HeyGen für klare, produktgenaue Anweisungen nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Cerner-Trainingsskript
Skizzieren Sie die spezifischen Cerner-EMR-Softwareabläufe, die Sie abdecken müssen. Schreiben Sie ein klares und prägnantes Skript, das bereit ist, mit HeyGens Text-to-Video-Fähigkeiten in ein professionelles Video verwandelt zu werden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Trainer am besten repräsentiert. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um einen ansprechenden visuellen Hintergrund für Ihre Cerner-Trainingsvideos zu gestalten, der für alle Zuschauer Klarheit gewährleistet.
3
Step 3
Fügen Sie das Skript für die Voiceover-Generierung hinzu
Fügen Sie Ihr vorbereitetes Skript in HeyGen ein. Die Plattform generiert automatisch natürlich klingende Voiceovers und verwandelt Ihr Skript in dynamische Schulungsmaterialien mit hochwertiger Erzählung.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Trainingsvideo
Finalisieren Sie Ihr Cerner-Trainingsvideo, indem Sie Branding-Kontrollen wie Logos oder Farben hinzufügen. Exportieren Sie Ihr Video im gewünschten Seitenverhältnis, sodass es bereit für die nahtlose Verteilung für effektives Anbietertraining ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe medizinische Bildung

.

Verwandeln Sie komplexe Cerner-EMR-Verfahren in klare, verständliche Videoinhalte, um die medizinische Bildung und das Verständnis erheblich zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Cerner-Trainingsvideos für spezifische EMR-Softwareprozesse vereinfachen?

HeyGen ermöglicht die effiziente Erstellung detaillierter Cerner-Trainingsvideos für komplexe EMR-Softwareprozesse wie den Aufnahmeprozess, den Entlassungsprozess oder die elektronische Verschreibung. Unsere AI-Avatare und Text-to-Video-Funktionalität helfen Ihnen, wichtige Funktionen, Notizen und Bestellungen klar zu erklären.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um schnell ein Cerner-Trainingsvideo zu erstellen?

Um schnell ein Cerner-Trainingsvideo zu erstellen, bietet HeyGen leistungsstarke Funktionen wie AI-Avatare, Text-to-Video-Generierung aus einem Skript und Voiceover-Fähigkeiten. Sie können auch vorgefertigte Vorlagen und eine Medienbibliothek nutzen, um professionelle Cerner-Videos und Schulungsmaterialien effizient zu produzieren.

Kann HeyGen helfen, Anbieter-Trainingsvideos für verschiedene Cerner-Module zu erstellen?

Ja, HeyGen ist ein hervorragendes Werkzeug zur Entwicklung umfassender Anbieter-Trainingsvideos, die für Ihre Anbieter-Videobibliothek geeignet sind. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Cerner-EMR-Softwaremodule einfach abzudecken und sicherzustellen, dass alle Anbieter konsistente und effektive Anweisungen erhalten.

Ist es möglich, Cerner-Trainingsvideos, die mit HeyGen erstellt wurden, an unsere Marke anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihrer Organisation, spezifische Farben und Schriftarten in alle Ihre Cerner-Trainingsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Schulungsmaterialien konsistent mit Ihrer Unternehmensmarkenidentität übereinstimmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo