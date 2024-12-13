4

Step 4

Exportieren und teilen Sie Ihr Schulungsvideo

Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung mit der Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren. Ihr professionell produziertes Kohlenstoffberichterstattungsvideo ist nun bereit, als Teil einer umfassenden Videoserie geteilt zu werden, um Ihr Publikum über wichtige Umweltauswirkungen aufzuklären.