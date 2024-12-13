Produktvideomacher: Erstellen Sie fesselnde Demo-Videos

Verwandeln Sie Skripte mühelos in überzeugende Demo-Videos mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Content-Ersteller und Marketer, die bereits mit grundlegender Bearbeitung vertraut sind, zeigt dieses 90-sekündige Anleitungsvideo mit einem sauberen, modernen Look und einer selbstbewussten Stimme die fortschrittlichen Fähigkeiten von HeyGen. Lernen Sie, Videohintergründe präzise zu entfernen und Ihre Erzählungen mit ausgefeilten AI-Avataren zu verbessern, um sicherzustellen, dass Ihre generierten Videos herausstechen.
Beispiel-Prompt 2
Marketingteams und Agenturen, die die Videoproduktion optimieren möchten, profitieren von dieser 2-minütigen professionellen Demonstration. Mit eleganten Visuals und einer klaren, prägnanten Stimme präsentiert, zeigt das Video, wie HeyGen Ihnen hilft, Inhalte zu skalieren und die Produktivität zu steigern, indem Videos effizient mit der Text-zu-Video-Funktion aus Skripten generiert und nahtlos für verschiedene Plattformen im Seitenverhältnis angepasst und exportiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Markenmanager und Designer werden dieses 45-sekündige inspirierende Video zu schätzen wissen, das kreative, lebendige Visuals und eine warme, ermutigende Stimme bietet. Entdecken Sie, wie Sie Elemente innerhalb von HeyGens vielseitigen Vorlagen & Szenen anpassen können, um die Markenkonsistenz zu wahren, indem Sie effiziente Sprachgenerierung und eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um einzigartige Marken zum Leben zu erwecken.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Canva-Demo-Video erstellt

Erfahren Sie, wie Sie schnell und effizient ein überzeugendes Canva-Demo-Video mit HeyGens leistungsstarken AI-Videoerstellungs- und Bearbeitungsfunktionen erstellen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Video-Startpunkt
Wählen Sie aus professionellen Videovorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand in HeyGen, um Ihren Demo-Videoerstellungsprozess zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktinhalte hinzu
Laden Sie Ihre Produkt-Screenshots oder -Videos hoch und verwenden Sie den Drag-and-Drop-Editor, um Elemente anzuordnen und Text und Visuals für Ihr Demo anzupassen.
3
Step 3
Wenden Sie AI-Sprachüberlagerungen und Avatare an
Nutzen Sie HeyGens AI-Tools, um professionelle Sprachüberlagerungen aus Ihrem Skript zu generieren oder sogar AI-Avatare hinzuzufügen, um Ihr Produkt-Demo-Video zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Demo
Überprüfen Sie Ihr fertiges Demo-Video und exportieren Sie es dann in Ihrem gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Qualität, um Ihr Produkt auf allen Plattformen zu präsentieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie Schulungs- und Anleitungsvideos

.

Verbessern Sie Bildungsinhalte und steigern Sie die Behaltensrate, indem Sie dynamische und leicht verständliche Demo-Videos für Schulungszwecke erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung und -bearbeitung?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Videoerstellung und -bearbeitung mit leistungsstarken AI-Tools, die Ihren Text schnell in Videos umwandeln. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor und umfangreiche Videovorlagen ermöglichen es Ihnen, Elemente mühelos anzupassen, um eine professionelle Qualität zu erzielen.

Verwendet HeyGen AI-Avatare für Videoinhalte?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken, zusammen mit realistischer Sprachgenerierung. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige, ansprechende generierte Videos direkt aus Ihrem Skript zu produzieren.

Welche technischen Branding- und Exportoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farben nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Sie können Ihr Video auch in verschiedenen Seitenverhältnis-Optionen exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für jede Plattform optimiert sind.

Kann HeyGen fortgeschrittene Video-Editing-Workflows unterstützen?

Absolut, HeyGen bietet Funktionen wie eine Multi-Track-Zeitleiste für präzise Kontrolle über Ihre Elemente. Sie können auch problemlos automatische Untertitel hinzufügen und sogar Videohintergründe entfernen, um Ihre visuelle Erzählung zu verbessern.

