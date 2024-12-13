Absolut, HeyGen ist ideal für die Erstellung von Videos, die technische Prozesse wie das Versenden einer Stornierungsbenachrichtigung oder das Verwalten einer Buchungslöschung erklären. Sie können ein detailliertes Skript einfach in ein poliertes Video umwandeln, wobei AI-Avatare die Zuschauer durch jeden Schritt führen. Dies klärt effektiv jeden Stornierungsprozess für Ihr Publikum.