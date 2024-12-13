Erstellen Sie ein Markenbewusstseins-Werbevideo, schnell & einfach

Erreichen Sie weitreichende Markenbekanntheit durch visuelles Storytelling und schaffen Sie emotionale Verbindungen, unterstützt von HeyGens nahtloser Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer, die sich mit digitalem Marketing beschäftigen, und veranschaulichen Sie die Kraft kreativer Markenbewusstseins-Kampagnen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit dynamischen Schnitten und klaren On-Screen-Texten sein, unterstützt von einem autoritativen Voiceover, das leicht mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden kann, um ansprechende Videoinhalte zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein poliertes 60-sekündiges Markenbewusstseins-Werbevideo, das potenzielle B2B-Kunden in der Technologiebranche anspricht und überzeugende Testimonial-Videos enthält. Die visuelle Ästhetik sollte professionelle Interviews mit hochwertigen Produktaufnahmen kombinieren, verstärkt durch ein selbstbewusstes, artikuliertes Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion für maximale Klarheit verfeinert werden kann.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Stück überzeugenden Inhalts speziell für allgemeine Verbraucher auf sozialen Medienplattformen wie Instagram oder TikTok. Dieses Video sollte spielerische, auffällige Motion Graphics mit fröhlicher, trendiger Musik und schnellen Schnitten nutzen, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um sofort vielfältige und ansprechende visuelle Inhalte bereitzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Markenbewusstseins-Werbevideo erstellt

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Markenbewusstseins-Videos mit HeyGen, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Botschaft über Plattformen hinweg zu verstärken.

1
Step 1
Wählen Sie ein kreatives Konzept und Skript
Beginnen Sie mit der Definition Ihrer Markenbotschaft und Zielgruppe. Wählen Sie aus HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen, um sich mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke in Einklang zu bringen und die Grundlage für eine überzeugende Geschichte für Ihre kreativen Markenbewusstseins-Kampagnen zu legen.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Videoinhalte
Verwandeln Sie Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte mit HeyGens AI-Avataren. Wählen Sie einen Avatar und eine Stimme, die mit Ihrer Marke resonieren, und erwecken Sie Ihre Erzählung mühelos zum Leben.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente und Verbesserungen an
Steigern Sie die Präsenz Ihrer Marke, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen nutzen. Integrieren Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und relevante Medien, um visuelles Storytelling zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und einprägsam ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Finalisieren Sie Ihr Markenbewusstseins-Video, indem Sie die Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen nutzen. Verteilen Sie Ihre Anzeige weitreichend über soziale Medien und andere Kanäle, um die Videodistribution und Wirkung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsgeschichten präsentieren

Bauen Sie Vertrauen und Markenvertrauen auf, indem Sie Kundenreferenzen in ansprechende, AI-gestützte Videoerfolgsgeschichten verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Markenbewusstseins-Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videoinhalte für Markenbewusstseins-Kampagnen mit AI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen zu erstellen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript vereinfacht die Produktion, sodass Sie schnell wirkungsvolle Botschaften und visuelles Storytelling gestalten können.

Welche kreativen Elemente kann ich mit HeyGen nutzen, um mein Markenbewusstseins-Video zu verbessern?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, Motion Graphics und eine Medienbibliothek, um Ihr Markenbewusstseins-Video zu verbessern. Sie können AI-Avatare anpassen, Ihr Logo hinzufügen und ansprechende Voiceovers generieren, um emotionale Verbindungen mit Ihrer Zielgruppe zu schaffen.

Kann HeyGen die Produktion einer kreativen Markenbewusstseins-Kampagne vereinfachen?

Absolut! HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für Ihre kreativen Markenbewusstseins-Kampagnen durch fortschrittliche Automatisierung. Erstellen Sie mühelos Videos aus Skripten, fügen Sie Untertitel hinzu und passen Sie die Größe für verschiedene soziale Medienplattformen an, um konsistente und ansprechende Videomarketing-Inhalte zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen visuelles Storytelling für unterschiedliche Markenvideo-Bedürfnisse?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, dynamisches visuelles Storytelling zu unterstützen, sei es für Markenvideoinhalte oder Testimonial-Videos. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten, um die Erzählung Ihrer Marke effektiv zu artikulieren und ansprechende Videoinhalte zu erstellen.

