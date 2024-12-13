Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens in jedes erstellte Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Inhalte, ob für gemeinsame Buchungen oder allgemeine Terminverwaltung, perfekt mit Ihrem professionellen Image übereinstimmen.