HeyGen vereinfacht die Erstellung detaillierter Tutorials für technische Setups, wie z.B. "Einrichtung Ihrer Einrichtung", "Zuweisung von CPT-Codes" oder die Implementierung von "Gebührenplänen einrichten". Verwenden Sie KI-Avatare, um Benutzer durch jeden Schritt zu führen, komplexe Konfigurationen leicht verständlich zu machen und eine reibungslose Implementierung der "Abrechnungsautomatisierung" zu gewährleisten.