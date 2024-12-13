Erstellen Sie ein Behind-the-Scenes-Video, das Ihre Geschichte erzählt

Erstellen Sie mühelos authentische BTS-Inhalte mit HeyGens leistungsstarken AI-Avataren, um Ihre Marke zu humanisieren.

489/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video für Filmstudenten und Indie-Filmemacher, das die technischen Feinheiten eines Filmsets beleuchtet, indem es verschiedene Kameraausrüstungen und die kollaborative On-Set-B-Roll-Aufnahme hervorhebt. Verwenden Sie eine elegante, dokumentarische visuelle Ästhetik mit klaren, präzisen Audioaufnahmen, die sich auf Umgebungsgeräusche und präzise Voiceovers konzentrieren. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um wichtige technische Spezifikationen zu präsentieren oder verschiedene Crew-Rollen vorzustellen und so einen professionellen Touch hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Kurzvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie Behind-the-Scenes-Material effektiv eine Geschichte erzählen und als kraftvolles Marketinginstrument für ihre Marke dienen kann. Das Video sollte einen polierten, inspirierenden visuellen Stil mit filmischen Übergängen und einem motivierenden Musikstück haben. Verbessern Sie das Verständnis und die Interaktion der Zuschauer, indem Sie HeyGens Untertitel verwenden, um wichtige Marketingeinblicke und Markenbotschaften zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo für Social-Media-Manager und persönliche Marken, das effiziente Videobearbeitungstechniken demonstriert, um rohe BTS-Clips in fesselnde Social-Media-Marketinginhalte zu verwandeln. Verwenden Sie einen schnellen, modernen visuellen Ansatz mit lebendiger Farbkorrektur und einem trendigen Audiotrack mit schnellen Soundeffekten. Integrieren Sie HeyGens Textanimationen, um wichtige Tipps hervorzuheben und visuell ansprechende On-Screen-Grafiken zu erstellen, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Behind-the-Scenes-Video erstellt

Zeigen Sie den Aufwand und die Kreativität hinter Ihren Projekten, indem Sie fesselnde Behind-the-Scenes-Videos erstellen, die Ihr Publikum ansprechen.

1
Step 1
Authentische BTS-Inhalte aufnehmen
Nehmen Sie On-Set-B-Roll-Material und Interviews während Ihres Projekts auf, um Ihr Team und den Prozess zu zeigen. Dieses rohe Material bildet die Grundlage eines authentischen BTS-Videos, das echte Momente und Einblicke einfängt.
2
Step 2
Ihre Erzählung mit einer Vorlage strukturieren
Organisieren Sie Ihr aufgenommenes Material zu einer fesselnden Geschichte. Nutzen Sie HeyGens Videovorlagen und Szenen, um schnell einen klaren Erzählfluss zu etablieren, der Ihre Behind-the-Scenes-Geschichte leicht nachvollziehbar und ansprechend für die Zuschauer macht.
3
Step 3
Ihr Video mit fesselnden Elementen bereichern
Erwecken Sie Ihr BTS-Video zum Leben, indem Sie professionelle Akzente setzen. Erstellen Sie ein Voiceover, um wichtige Momente zu erzählen, oder verwenden Sie Grafiken und Textanimationen, um wichtige Details hervorzuheben und Ihr Material dynamischer und informativer zu gestalten.
4
Step 4
Ihr poliertes BTS-Video exportieren
Wenden Sie Branding-Kontrollen an, um die Konsistenz mit Ihrer Markenidentität sicherzustellen. Optimieren Sie das Seitenverhältnis Ihres Videos und exportieren Sie es im gewünschten Format, bereit zur Verbreitung über soziale Medienplattformen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und erheben Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

.

Produzieren Sie kraftvolle und erhebende Videoinhalte, die tief berühren und Ihr Zielpublikum motivieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, authentische BTS-Inhalte effektiv zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Skripte in fesselnde Behind-the-Scenes-Videos mit AI-Avataren und einer Medienbibliothek zu verwandeln, sodass Ihre authentischen BTS-Inhalte den kreativen Prozess effizient einfangen. Sie können leicht eine Geschichte über Ihr Projekt mit kraftvollen visuellen Elementen und Voiceovers erzählen.

Welche kreativen Ideen kann HeyGen für die Erstellung eines Behind-the-Scenes-Videos bieten?

HeyGen bietet vielfältige Videovorlagen und Szenen, mit denen Sie problemlos On-Set-B-Roll oder Interviewsegmente für Ihr Behind-the-Scenes-Video produzieren können. Sie können Ihre BTS-Videografie mit Grafiken und Textanimationen verbessern, um wichtige Einblicke und kreative Extras hervorzuheben.

Kann ich sicherstellen, dass meine Markenidentität konsistent bleibt, wenn ich BTS-Videos mit HeyGen drehe?

Absolut, HeyGen bietet Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierte Logos und Farben, um ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Ihre Behind-the-Scenes-Videos hinweg zu gewährleisten. Dies hilft, Ihre Markenidentität zu stärken, während Sie teilbare Momente Ihrer Arbeit als kraftvolles Marketinginstrument teilen.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von BTS-Videografie?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Behind-the-Scenes-Videos, indem es Text-zu-Video aus einem Skript konvertiert und Voiceovers generiert. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle BTS-Filme zu erstellen, ohne umfangreiche Kameraausrüstung, und vereinfacht Ihren BTS-Videografie-Workflow.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo