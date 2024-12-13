Ja, HeyGen unterstützt umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben in Ihre "Video-Tutorials" zu integrieren. Sie können auch eine reichhaltige Medienbibliothek und verschiedene Vorlagen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte professionell und einzigartig sind.