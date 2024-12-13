HeyGen vereinfacht die Erstellung technischer architektonischer Inhalte mit Funktionen wie automatischen Untertiteln und Captions, die die Zugänglichkeit für alle Zuschauer verbessern. Sie können Videos auch einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen anpassen und exportieren, was es effizient macht, Tutorials über die Erstellung eines Standortmodells oder die Erklärung von Standortdiagrammen auf verschiedenen Plattformen zu teilen.