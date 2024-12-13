Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video mit schnellen Tipps für Hausbesitzer und Mieter, das wesentliche, leicht nachvollziehbare Wartungstricks wie das Beheben von Wasserhahnlecks oder den Austausch von Staubfiltern zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und sauber sein, mit animierten Grafiken und realen Beispielen, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen, klaren Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde.

