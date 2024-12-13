Erstellen Sie ein 60-sekündiges Lehrvideo für Naturwissenschaftslehrer und Schüler, das anschaulich ein "Demonstrationsmotor/Generator-Set" in Aktion zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit dynamischen Grafiken, die veranschaulichen, wie mechanische Arbeit in elektrische Energie umgewandelt wird, begleitet von einem begeisterten und klaren Voiceover, das den Prozess eines "handbetriebenen" Generators erklärt. HeyGens "AI-Avatare" können die Demonstrationsschritte effektiv präsentieren und komplexe Konzepte für das Klassenzimmer leicht verständlich machen.

