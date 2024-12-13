Maschinelles Lern-Video-Maker: Erstellen Sie AI-Videos schnell

Stellen Sie sich vor, Sie transformieren Ihre Marketingstrategie mit einem AI-Video-Maker, der fesselnde Erzählungen in einem 45-Sekunden-Spot für Kleinunternehmer erstellt. Dieses dynamische und moderne Video, mit mitreißender Musik und klarer Voiceover-Generierung, präsentiert Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung effektiv und nutzt Text-zu-Video aus einem Skript für eine schnelle Inhaltserstellung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entfesseln Sie Ihre kreative Erzählkunst mit AI-gestützter Videoproduktion und erstellen Sie ein fesselndes 60-Sekunden-Animationsvideo für Content-Ersteller. Mit einem illustrativen visuellen Stil, fesselnder Erzählung und subtiler atmosphärischer Musik nutzt dieses Video AI-Avatare und diverse Vorlagen & Szenen, um Ihre einzigartige Vision zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Entmystifizieren Sie komplexe Ideen mit einem prägnanten 30-Sekunden-Erklärvideo, das sich an SaaS-Unternehmen richtet und einen vereinfachten, infografikähnlichen visuellen Stil verwendet. Mit professionellem Voiceover und minimaler Hintergrundmusik kommuniziert dieses generative AI-gestützte Video klar die wichtigsten Konzepte, unterstützt durch eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und präzise Untertitel.
Beispiel-Prompt 3
Revolutionieren Sie Ihre Unternehmenskommunikation mit einem professionellen 90-Sekunden-Trainingsvideo, das für HR-Abteilungen und Unternehmensschulungen maßgeschneidert ist. Dieses Video, produziert mit einem maschinellen Lern-Video-Maker, verwendet einen sauberen, unternehmensgerechten visuellen Stil und ein instruktives Voiceover, um Informationen effizient zu verbreiten und durch Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein maschineller Lern-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle Videos mit AI-gestützten Werkzeugen. Erstellen Sie ansprechende Inhalte schnell und effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder Skripts. Die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion der Plattform generiert automatisch die anfänglichen Videoszenen und Erzählungen basierend auf Ihrem Inhalt und legt den Grundstein für Ihr Projekt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können deren Aussehen und Stimme anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Video einen professionellen und nachvollziehbaren Präsentator hat.
3
Step 3
Fügen Sie Sprach- und visuelle Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie mit den Voiceover-Generierungsfunktionen eine natürlich klingende Stimme erzeugen. Integrieren Sie Hintergrundmusik und fügen Sie unterstützende Medien aus der Bibliothek hinzu, um die visuelle Attraktivität zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie Ihre gewünschte Auflösung und das Seitenverhältnis auswählen. Verwenden Sie die Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr hochwertiges AI-Video herunterzuladen, das bereit ist, auf jeder Plattform geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie die Effektivität von Schulungen

Verbessern Sie Lernerfahrungen und steigern Sie die Wissensspeicherung mit AI-gestützten Schulungsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Auf welche Weise verbessert HeyGen die kreative Videoproduktion?

HeyGens AI-gestützte Plattform bietet umfassende kreative Werkzeuge für die Videoproduktion, einschließlich anpassbarer Vorlagen, Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Medienbibliothek, die es Nutzern ermöglicht, mühelos visuell ansprechende Inhalte zu erstellen. Sie fungiert als vollwertige Online-Videoproduktionsplattform für diverse kreative Projekte.

Welche fortschrittlichen AI-Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Animationsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche generative AI, um seinen AI-Video-Maker zu betreiben, der die Erstellung beeindruckender Animationsvideos ermöglicht. Nutzer können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und die Text-zu-Video-Erstellung nutzen, um dynamische Inhalte effizient zu produzieren.

Kann HeyGen Text in fesselnde Erklärvideos und andere Inhalte verwandeln?

Absolut, HeyGen ist hervorragend in der Text-zu-Video-Erstellung und ermöglicht es Nutzern, Skripte mühelos in hochwertige Erklärvideos oder Schulungsvideos umzuwandeln. Dieser AI-gestützte Videoproduktionsprozess umfasst die Generierung von Voiceovers und automatische Untertitel, um komplexe Ideen leicht verständlich zu machen.

Wie erleichtert HeyGen die schnelle Produktion professioneller AI-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker maschineller Lern-Video-Maker, der den gesamten Produktionsablauf rationalisiert, um AI-Videos schnell zu erstellen. Seine AI-gestützte Plattform integriert verschiedene Videobearbeitungswerkzeuge und Funktionen wie Größenanpassung im Seitenverhältnis für eine schnelle, polierte Ausgabe in verschiedenen Formaten.

