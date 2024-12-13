Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo über maschinelles Lernen, das sich an Führungskräfte richtet und komplexe, KI-gestützte Videokreationskonzepte entmystifiziert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Animationen und Infografiken, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Skript effizient zu produzieren, und setzen Sie einen AI-Avatar als Moderator ein, um den technischen Erklärungen eine menschliche Note zu verleihen.

