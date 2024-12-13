Schulungsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende L&D-Inhalte

Verwandeln Sie Ihre Schulungsmaterialien in ansprechende Videos für Lernen und Entwicklung mit AI-Avataren.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für Mitarbeiter und L&D-Manager, das den Erwerb neuer Fähigkeiten mit dynamischen visuellen Elementen und einer energischen, klaren Stimme betont. Dieser "AI-Video-Maker" nutzt Vorlagen und Szenen, um schnell überzeugende "Lern- und Entwicklungs"-Inhalte zu erstellen, die durch vorgefertigte Layouts und intuitive Steuerungen hohe Engagement-Raten sicherstellen, während eine professionelle Sprachgenerierung erfolgt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein präzises 90-sekündiges "Videodokumentations"-Stück für Teamleiter und technisches Personal, das komplexe Softwareverfahren mit einer prägnanten, schrittweisen visuellen Präsentation und einer ruhigen, autoritativen Stimme umreißt. Diese Lösung von einer "AI-Plattform für Unternehmen" sorgt für Klarheit und Zugänglichkeit, indem sie automatische Untertitel für alle Zuschauer einbindet und Inhalte mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichert.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein überzeugendes 30-sekündiges "Erklärvideo" für Marketingteams vor, das Produktmerkmale mit einem modernen, eleganten visuellen Stil, lebhafter Hintergrundmusik und einem professionellen, aber zugänglichen Ton präsentiert. Erzielen Sie maximale Wirkung mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten für die plattformübergreifende Verteilung sowie personalisierte Nachrichten mit AI-Avataren, die an die Markenidentität angepasst werden können, und betonen Sie die Kraft der "Anpassung" in der Videoproduktion.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Schulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende Lerninhalte und SOPs mit AI-Video. Verwandeln Sie Text in professionelle Schulungsvideos, optimieren Sie das Onboarding und verbessern Sie die Videodokumentation.

Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Schulungsinhalte. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion verwandelt Ihr schriftliches Material in ein dynamisches Video, ideal für Lernen und Entwicklung.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Schulung zu präsentieren. Diese realistischen Präsentatoren erwecken Ihre Inhalte zum Leben und machen Ihre AI-Video-Maker-Projekte hochgradig ansprechend.
Anpassen und Verbessern
Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Steuerungen, indem Sie Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben hinzufügen. Sie können auch Stock-Medien aus unserer Bibliothek einfügen oder Ihre eigenen hochladen, um das Ergebnis Ihres Schulungsvideo-Generators zu bereichern.
Abschließen und Exportieren
Erstellen Sie hochwertige Untertitel, um die Zugänglichkeit sicherzustellen. Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtlose Videodokumentation und -verteilung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fortschritt in der Gesundheitsbildung

Verdeutlichen Sie komplexe medizinische Informationen in zugänglichen Videoinhalten, die speziell für medizinische Fachkräfte von Vorteil sind, durch verbesserte Lernerfahrungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Video-Generator für Unternehmen?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Plattform für Unternehmen, die Text in professionelle Videos umwandelt, indem sie realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-AI verwendet. Es dient als effizienter Schulungsvideo-Generator, der es Unternehmen ermöglicht, hochwertige Videoinhalte für verschiedene Bedürfnisse mit beispielloser Leichtigkeit zu erstellen.

Kann ich AI-Avatare für meine Videoproduktion anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für AI-Avatare, um perfekt mit Ihrer Marke und Botschaft übereinzustimmen. Dies ermöglicht eine personalisierte Videoproduktion, die Ihre Inhalte einzigartig und effektiv für unterschiedliche Zielgruppen macht.

Welche Anwendungen bietet HeyGen für Lernen und Entwicklung?

HeyGen revolutioniert Lernen und Entwicklung, indem es Videodokumentation und die Erstellung ansprechender Inhalte wie SOPs mit AI vereinfacht. Es ist eine ideale Lösung für die Erstellung von Onboarding-Videos und Schulungsmaterialien, die den Wissenstransfer in Ihrer Organisation optimieren.

Gibt es Vorlagen, um die Text-zu-Video-AI-Produktion zu vereinfachen?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Vorlagen, um Ihre Text-zu-Video-AI-Produktion zu beschleunigen. Diese vorgefertigten Szenen und Layouts ermöglichen es Benutzern, schnell beeindruckende Videos zu erstellen, auch ohne vorherige Erfahrung in der Videoproduktion.

