Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video, das sich an vielbeschäftigte Immobilienmakler richtet, die schnell überzeugende Immobilienrundgänge erstellen müssen, ohne traditionell zu filmen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Übergängen und professionellen Immobilienbildern, ergänzt durch eine artikulierte, beruhigende Stimme. Zeigen Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGen als AI-Immobilien-Videoersteller, indem Sie demonstrieren, wie Makler die Funktion "Text-zu-Video aus Skript" nutzen können, um Exposé-Beschreibungen in fesselnde Erzählungen zu verwandeln, und betonen Sie den Vorteil "kein Filmen erforderlich".

Video Generieren