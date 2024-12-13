Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Produktvisualisierungsvideo vor, das für Marketingfachleute im Bereich Luxusgüter konzipiert ist und die feinen Details einer neuen hochwertigen Uhr zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant, hochauflösend und minimalistisch sein, mit raffinierten Nahaufnahmen und eleganten Übergängen, ergänzt durch eine elegante musikalische Untermalung und eine professionelle Sprachübertragung, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, alles basierend auf einem Skript, das die wichtigsten Merkmale des Luxusartikels hervorhebt.

Video Generieren