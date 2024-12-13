Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Promo-Video für das Treueprogramm, das für neue und bestehende Kunden konzipiert ist und die Einfachheit und sofortigen Vorteile der Teilnahme zeigt. Dieses Video sollte einen modernen, dynamischen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer mitreißenden Hintergrundmusik haben. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell eine professionelle und ansprechende Einführung in unser neues Treueprogramm zusammenzustellen.

Video Generieren