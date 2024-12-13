Gestalten Sie ein fesselndes 30-sekündiges Fashion-Lookbook-Video, das auf Gen Z und junge Millennials auf Plattformen wie Instagram zugeschnitten ist. Der visuelle Stil sollte lebendig und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten, Nahaufnahmen von Stofftexturen und diversen Models in urbanen Umgebungen. Begleiten Sie dies mit einem peppigen, trendigen Soundtrack und einer klaren Voiceover-Generierung, um wichtige Kollektionsteile hervorzuheben, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeit nutzen, um die neuesten Trends zu erzählen.

Video Generieren