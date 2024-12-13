Langer Form Videoersteller: Erstellen Sie einfach fesselnde Inhalte

Verwandle deine Ideen mit unseren KI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen in fesselnde Videos, die eine nahtlose Videobearbeitung und automatisch generierte Untertitel gewährleisten.

Beispiele erkunden

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social-Media-Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Aufforderung 1
In dieser 45-sekündigen technischen Erkundung erfahren Sie, wie das Videobearbeitungswerkzeug von HeyGen Ihren Inhaltskreationprozess umwandeln kann. Zielgruppe sind Videoeditoren und digitale Vermarkter, dieses Video wird die Effizienz des Video-Transkribierens und der automatisch generierten Untertitel demonstrieren. Der saubere und professionelle visuelle Stil, kombiniert mit einer klaren und informativen Sprachaufnahme, wird die Zuschauer durch die technischen Aspekte des Werkzeugs führen. Dieses Video ist ideal für diejenigen, die ihren Arbeitsablauf mit fortgeschrittenen Bearbeitungsfunktionen optimieren möchten.
Aufforderung 2
Erleben Sie die Magie des Geschichtenerzählens in einem 30-sekündigen kreativen Schub mit dem AI-Clip-Maker von HeyGen. Perfekt für Social-Media-Influencer und Content-Ersteller, wird dieses Video die Einfachheit der Verwendung von voreingestellten Vorlagen und des AI-Storyboard-Tools zur Erstellung fesselnder Erzählungen vorführen. Der lebendige und dynamische visuelle Stil, kombiniert mit einem eingängigen Soundtrack, wird die Zuschauer inspirieren, ihre Kreativität freizusetzen. Dieses Video ist maßgeschneidert für diejenigen, die mühelos wirkungsvolle Kurzvideos erstellen möchten.
Aufforderung 3
Begeben Sie sich auf eine 60-sekündige Reise in die technische Welt der Videoproduktion mit HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und des Exports. Dieses Video richtet sich an professionelle Videografen und Inhaltsstrategen und wird die Wichtigkeit der Wahrung der visuellen Integrität über verschiedene Plattformen hinweg hervorheben. Der schlanke und moderne visuelle Stil, begleitet von einer anspruchsvollen Tonspur, wird diejenigen ansprechen, die Präzision und Qualität in ihren Videoprojekten priorisieren. Dieses Video ist perfekt für Zuschauer, die ihren Inhalt für diverse Seherfahrungen optimieren möchten.
step preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step preview
In das Erstellungsfeld einfügen
step preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
background image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie der Long-Form-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Langform-Videos mit unseren intuitiven Werkzeugen und Funktionen.

1
Step 1
Erstellen mit dem AI Storyboard-Tool
Beginnen Sie Ihre Reise zur Videokreation, indem Sie das AI Storyboard-Tool nutzen. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, die Struktur Ihres Videos kreativ zu skizzieren und gewährleistet einen nahtlosen Ablauf von Anfang bis Ende.
2
Step 2
Wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen, um Ihrem Video ein professionelles Aussehen zu verleihen. Diese Vorlagen sind darauf ausgelegt, verschiedenen Themen und Stilen gerecht zu werden, sodass Sie Ihre kreative Vision leicht umsetzen können.
3
Step 3
Automatisch generierte Untertitel hinzufügen
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie automatisch generierte Untertitel hinzufügen. Diese Funktion transkribiert Ihr Video automatisch und stellt genaue Untertitel bereit, die sich an ein breiteres Publikum richten.
4
Step 4
Export im gewünschten Seitenverhältnis
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Video für verschiedene Plattformen optimiert ist und Qualität und Konsistenz bei unterschiedlichen Betrachtungserfahrungen beibehalten werden.

Anwendungsfälle

HeyGens Langform-Videoersteller bietet Kreativen fortschrittliche Videobearbeitungswerkzeuge, KI-Clip-Erstellung und automatisch generierte Untertitel, um die Produktion fesselnder Inhalte zu vereinfachen. Mit Funktionen wie Video-Transkription und Sprachunterstützung verbessert HeyGen den kreativen Prozess und erleichtert die effiziente Erstellung hochwertiger Videos.

Erstelle mehr Kurse und erreiche weltweit mehr Lernende

.

Expand your educational reach by producing comprehensive courses with HeyGen's long form video maker, complete with auto-generated captions and language support.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die Erstellung von langen Videos?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Videoersteller für lange Formate, der KI nutzt, um den kreativen Prozess zu optimieren. Mit Funktionen wie KI-Avataren und Text-zu-Video aus dem Skript können Sie effizient ansprechenden Inhalt erstellen.

Welche Videobearbeitungswerkzeuge bietet HeyGen an?

HeyGen bietet ein umfassendes Werkzeugset zur Videobearbeitung, einschließlich Anpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen, voreingestellten Vorlagen und Markenkontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos professionellen Standards entsprechen.

Kann HeyGen automatisch Untertitel für Videos generieren?

Ja, HeyGen kann automatisch Untertitel generieren, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu verbessern. Diese Funktion ist Teil seiner Fähigkeiten zur Video-Transkription und sorgt für genaue und professionelle Untertitel.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für Kurzvideos an?

HeyGen unterstützt die Erstellung von Kurzvideos mit seinem KI-Clipmaker und dem KI-Storyboard-Tool, was eine schnelle und kreative Videoproduktion mit Sprachunterstützung und Zugang zur Medienbibliothek ermöglicht.

