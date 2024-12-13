Der ultimative Langform-Video-Generator

Erstellen Sie überzeugende Langform-KI-Videos mit nahtloser Text-zu-Video-Funktion für Content-Ersteller.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Erklärvideo für Technikbegeisterte und Softwareentwickler, das den grundlegenden Prozess eines KI-Video-Generators erläutert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren On-Screen-Grafiken, ergänzt durch eine informative, synthetische Stimme, die direkt aus einem detaillierten Skript generiert wird, um HeyGens effiziente Text-zu-Video-Fähigkeit für komplexe technische Themen zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller und Marketing-Profis, das die Einfachheit der Erstellung von ansprechenden Langform-KI-Videos für soziale Medien zeigt. Dieses Video sollte eine dynamische und moderne visuelle Ästhetik annehmen, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile präsentiert und HeyGens KI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzt, um eine polierte und konsistente Markenbotschaft zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo für Pädagogen und E-Learning-Entwickler, das zeigt, wie komplexe Skripte in Bildungsinhalte umgewandelt werden können, indem KI-Videoerstellungstools verwendet werden. Der visuelle Ansatz sollte lehrreich und schrittweise sein, mit professionellen visuellen Hilfsmitteln aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, sowie präzisen Untertiteln, um Zugänglichkeit und Klarheit während des gesamten Lernmoduls zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 45-sekündiges Produkt-Highlight-Video, speziell für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, das zeigt, wie man schnell wirkungsvolle Inhalte über verschiedene Plattformen hinweg erstellt. Verwenden Sie einen schnellen und visuell ansprechenden Stil mit schnellen Szenenübergängen und einem Fokus auf hochauflösende Ausgaben, indem Sie HeyGens Vielzahl an Vorlagen & Szenen und die flexible Anpassung & Exportfunktion für verschiedene soziale Medienkanäle nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Langform-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Skripte in fesselnde, professionelle Langform-Videos mit fortschrittlichen KI-Fähigkeiten, von Avataren bis zur vollständigen Bearbeitung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung oder dem Einfügen Ihres gewünschten Skripts. Unsere Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre schriftlichen Inhalte einfach in gesprochene Dialoge zu verwandeln, die die Grundlage Ihres Langform-Videos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an und generieren Sie natürlich klingende Voiceovers, um Ihrer KI-Videoerstellung eine lebensechte Präsenz zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit dynamischen visuellen Elementen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, wenden Sie individuelles Branding an und verfeinern Sie Szenen. Unsere Plattform bietet Werkzeuge für die vollständige Videobearbeitung, um Ihre Erzählung zu perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Video
Generieren Sie Ihr vollständiges Langform-KI-Video und wählen Sie Ihre gewünschten Ausgabeoptionen. Nutzen Sie unsere Funktion zur Anpassung & Export des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt für jede Plattform bereit ist und in hoher Auflösung ausgegeben wird.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie historische Dokumentationen

.

Verwandeln Sie historische Daten und Skripte in fesselnde Langform-Videodokumentationen, die komplexe Ereignisse zugänglich und ansprechend machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Langform-KI-Videos?

HeyGen ist ein leistungsstarker Langform-KI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, Skripte in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln. Unsere fortschrittlichen Text-zu-Video-Fähigkeiten, kombiniert mit KI-generierten Voiceovers und einer umfangreichen Medienbibliothek, vereinfachen den KI-Videoerstellungsprozess für längere Formate wie Dokumentationen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für Text-zu-Video-Generatoren?

HeyGen glänzt als KI-Video-Generator durch nahtlose Text-zu-Video-Fähigkeiten. Geben Sie einfach Ihre Skripte ein, und HeyGens KI generiert realistische Voiceovers und synchronisiert sie mit visuellen Elementen, um Ihren KI-Videoerstellungs-Workflow für verschiedene Inhaltsbedürfnisse zu optimieren.

Kann HeyGen Konsistenz in der Markenführung und hochauflösende Ausgaben für meine KI-Videoerstellungen gewährleisten?

Ja, HeyGen bietet umfassende Markensteuerungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videos zu integrieren. Darüber hinaus stellt unsere Plattform sicher, dass die Ausgaben in hoher Auflösung erfolgen, um die professionelle Qualität und visuelle Konsistenz Ihrer KI-Videoerstellung über alle Formate hinweg zu gewährleisten.

Wie nutzen Content-Ersteller HeyGen für verschiedene Videoplattformen?

HeyGen bietet robuste vollständige Videobearbeitungsfunktionen und flexible Seitenverhältnis-Exporte, was es ideal für Content-Ersteller macht, die Plattformen wie YouTube anvisieren. Dies ermöglicht maßgeschneiderte Werbevideos und andere Inhalte, die ein optimales Seherlebnis unabhängig vom Zielort gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo