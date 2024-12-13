Langform-Trainingsvideo-Vorlagen für effektives Lernen

Vereinfachen Sie die Erstellung von Anleitungsvideos mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen, ideal für Mitarbeiter-Onboarding und Kompetenzentwicklung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo, das eine komplexe Softwarefunktion für IT-Trainer und Softwareanwender demonstriert. Das Video sollte einen modernen, schrittweisen visuellen Ansatz verfolgen, mit einem freundlichen AI-Avatar, der jeden Schritt klar erklärt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um eine präzise Erzählung sicherzustellen, und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1-minütiges dynamisches Verkaufstraining-Modul, das auf Verkaufsteams abzielt und motivieren und informieren soll. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und motivierend sein, mit B-Roll-Material aus der HeyGen-Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und eindrucksvoller Hintergrundmusik. Erzeugen Sie eine fesselnde Erzählung mit der Voiceover-Generierung, um ein ansprechendes Erklärvideo zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 75-sekündiges Compliance-Training-Update-Video für Unternehmens-Compliance-Beauftragte, um komplexe Informationen verständlich zu machen. Der visuelle Stil muss klar und autoritativ, aber dennoch zugänglich sein, mit leicht lesbaren Grafiken und Text. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für einen strukturierten Ablauf, unterstützt von AI-Avataren und Untertiteln für maximale Klarheit in diesem Langform-Trainingsvideo.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Langform-Trainingsvideo-Vorlagen funktionieren

Vereinfachen Sie die Erstellung umfassender Anleitungsvideos, vom Mitarbeiter-Onboarding bis zur Kompetenzentwicklung, mit vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Trainingsvideo-Vorlagen, die für verschiedene Lernziele entwickelt wurden. Unsere Plattform bietet einen Ausgangspunkt mit vorgefertigten Vorlagen & Szenen, was Ihnen erheblich Zeit bei der Videoproduktion spart.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Avatare hinzu
Fügen Sie Ihre einzigartige Botschaft hinzu, indem Sie Ihr Videoskript direkt in den Editor einfügen. Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie AI-Avatare auswählen und anpassen, um Ihre umfassenden Trainingsmodule zu präsentieren.
3
Step 3
Erzeugen Sie Voiceovers und Untertitel
Erzeugen Sie hochwertige Erzählungen für Ihre Anleitungsvideos, indem Sie unsere Voiceover-Generierungsfunktion für klaren Ton nutzen. Sie können auch automatisch präzise Untertitel für Barrierefreiheit und verbessertes Verständnis erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Trainingsvideo
Exportieren Sie Ihre fertigen How-to-Videos in verschiedenen Formaten, optimiert für jede Plattform. Mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis können Sie Ihre Inhalte leicht anpassen und sicherstellen, dass Ihr hochwertiges Training sofort mit Ihrem Publikum geteilt werden kann.

Anwendungsfälle

Spezialisiertes Training optimieren

Klärung komplexer Themen wie medizinische oder technische Inhalte durch ansprechende Langform-Video-Vorlagen, die die spezialisierte Bildung verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Trainingsvideos beschleunigen?

HeyGen bietet eine große Auswahl an anpassbaren Vorlagen, die speziell für Trainingsvideos entwickelt wurden, und ermöglicht so eine schnelle Produktion. Unser intuitiver Video-Editor erlaubt es Ihnen, Ihr Videoskript schnell in ansprechende Anleitungsvideos zu verwandeln, was die Effizienz bei der Inhaltserstellung erheblich steigert.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung von Videovorlagen?

HeyGen bietet Nutzern umfangreiche Anpassungsfunktionen, einschließlich der Möglichkeit, Branding-Elemente wie Logos und benutzerdefinierte Farbpaletten auf jede Videovorlage anzuwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre Trainingsinhalte, von Erklärvideos bis hin zu Mitarbeiter-Onboarding-Videos, perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann ich AI-Avatare verwenden, um meine Lehrmaterialien mit HeyGen zu verbessern?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, dynamische Lehrmaterialien zu erstellen, ohne einen physischen Präsentator zu benötigen. Diese innovative Funktion macht die Produktion professioneller How-to-Videos und Kompetenzentwicklungsinhalte sowohl einfach als auch hochwirksam.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion vielfältiger Anleitungsvideos, wie IT- oder HR-Training?

HeyGen vereinfacht die Produktion verschiedener Anleitungsvideos, von IT-Training bis HR-Training, indem es eine benutzerfreundliche Plattform bietet, die AI-gestützte Werkzeuge mit einer umfangreichen Medienbibliothek kombiniert. Unsere Plattform hilft Ihnen, hochwertige Videoprojekte effizient zu erstellen, was die Informationsspeicherung in allen Trainingskategorien verbessert.

