Ja, HeyGen bietet umfassende "Branding-Kontrollen", um sicherzustellen, dass alle Ihre AI-generierten Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten integrieren und so ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren "Werbevideos" und internen Kommunikationen beibehalten.