Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 2-minütiges Update-Video für interne Operationsteams und wichtige Stakeholder, das die jüngsten Verbesserungen in unserem Vertriebsnetzwerk zeigt, die zu optimierten Abläufen führen. Das Video sollte einen informativen, datengetriebenen visuellen Stil haben, der dynamische Grafiken und professionelle Sprachübertragung nutzt, um wichtige Kennzahlen hervorzuheben und die Ausrichtung der Stakeholder zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges internes Sicherheitsbriefing für Lagerpersonal und Frontlogistikmitarbeiter, das neue Protokolle zur Handhabung von Geräten betont. Das Video benötigt einen ansprechenden, direkten visuellen Ansatz mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Anweisungen liefert, ergänzt durch klare Untertitel, um kritische Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken und als prägnanter Logistik-Ausrichtungs-Videoersteller zu fungieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Einführungsvideo für neue externe Partner und Lieferanten, das unsere Standardarbeitsverfahren und Partnerschaftserwartungen umreißt. Dieses Video sollte eine prägnante, markengerechte Ästhetik annehmen, HeyGens Vorlagen und Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild nutzen und konsistente Markensteuerungen sicherstellen, um einen reibungslosen Onboarding-Prozess und klare Kommunikation von Anfang an zu ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Logistik-Ausrichtungs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos AI-gestützte Videos, um klare Kommunikation und optimierte Abläufe über Ihre Logistik-Stakeholder hinweg mit einer benutzerfreundlichen Plattform sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Logistik-Ausrichtungsnachricht. Unsere Plattform nutzt die "Text-zu-Video"-Technologie, um Ihre Inhalte in ansprechende visuelle Erzählungen zu verwandeln und von Anfang an klare Kommunikation zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Verbessern Sie Ihre Nachricht, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller "AI-Avatare" wählen. Diese digitalen Präsentatoren werden Ihr Skript artikulieren und komplexen Logistikinformationen eine menschliche Note verleihen.
3
Step 3
Passen Sie die visuellen Elemente an
Passen Sie das Aussehen und das Gefühl des Videos an Ihre Marke und spezifische Logistikszenarien an. Nutzen Sie "Branding-Steuerungen", um Logos, Farben und relevante Medien einzubinden und produktgenaue visuelle Darstellungen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihre endgültigen "AI-gestützten Videos". Exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, und richten Sie Ihr Team und Ihre Stakeholder mit wirkungsvollem Inhalt effektiv aus.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Logistik

Nutzen Sie AI-Avatare und visuelle Werkzeuge, um komplexe Logistikprozesse in leicht verständliche, animierte Erklärvideos zu zerlegen, um das Verständnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Videos und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln. Dieser optimierte Prozess ermöglicht eine effiziente Inhaltsproduktion, ohne dass komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Kann HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare und Sprachübertragungen für meine Inhalte erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare und robuste Sprachübertragungen zu nutzen, um das visuelle Erscheinungsbild anzupassen und klare Kommunikation zu liefern. Dies steigert das Engagement für verschiedene Videoarten, einschließlich animierter Erklärvideos.

Welche Branding-Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videopersonalisierung?

HeyGen bietet umfassende Branding-Steuerungen, die es Ihnen ermöglichen, das visuelle Erscheinungsbild mit Ihrem Logo und Ihren Markenfarben anzupassen. Sie können auch verschiedene Videovorlagen nutzen, um eine konsistente Stakeholder-Ausrichtung in all Ihren ansprechenden Videos zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen die Erstellung von Logistikschulungsvideos unterstützen?

HeyGen ist ein effektiver Logistik-Ausrichtungs-Videoersteller, der die Erstellung überzeugender Logistikschulungsvideos erleichtert. Die benutzerfreundliche Oberfläche hilft, Abläufe zu optimieren und sorgt für klare Kommunikation für Ihr gesamtes Team und Ihre Stakeholder.

