Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo, das den nahtlosen Prozess der Videolokalisierung für internationale Unternehmen demonstriert, speziell für Marketingmanager, die ihre globale Reichweite erweitern möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Grafiken, während der Ton klar und autoritativ bleibt. Heben Sie hervor, wie die robuste Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen Inhalte sofort in mehreren Sprachen zugänglich machen kann und erklären Sie deren technische Effizienz.

Video Generieren