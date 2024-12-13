Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Erklärvideo für Softwareentwickler und technische Integratoren, das zeigt, wie ein lokalisierter Videogenerator nahtlos in bestehende Plattformen integriert werden kann. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit API-Code-Snippets und klaren UI-Beispielen, ergänzt durch eine informative und professionelle Stimme, die die Benutzerfreundlichkeit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen für automatisierte Inhaltserstellung hervorhebt.

