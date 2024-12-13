Erreichen Sie globale Reichweite mit einem lokalisierten Videogenerator

Erreichen Sie mühelos globale Zielgruppen. Unser lokalisierter Videogenerator nutzt fortschrittliche AI-Avatare und präzise Voiceovers, um Inhalte in über 175 Sprachen zu übersetzen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Erklärvideo für Softwareentwickler und technische Integratoren, das zeigt, wie ein lokalisierter Videogenerator nahtlos in bestehende Plattformen integriert werden kann. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit API-Code-Snippets und klaren UI-Beispielen, ergänzt durch eine informative und professionelle Stimme, die die Benutzerfreundlichkeit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen für automatisierte Inhaltserstellung hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 90-sekündige dynamische Demonstration für Marketingmanager und internationale Vertriebsteams, die die Leistungsfähigkeit eines AI-Videotranslators für die globale Marktdurchdringung zeigt. Die visuelle Präsentation sollte lebendig und multikulturell sein, mit verschiedenen Sprachoptionen, gepaart mit einem ansprechenden Audiostil, der die Generierung von Voiceovers in mehreren Zielsprachen zeigt und nahtloses Video-Dubbing für eine verbesserte internationale Reichweite betont.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Schulungsmodul für Unternehmensausbilder und L&D-Abteilungen, das sich auf effiziente Inhaltserstellung mit dem Studio Editor von HeyGen konzentriert. Das Video sollte einen professionellen und klaren visuellen Stil annehmen, der die Funktionalität lebensechter AI-Avatare demonstriert, begleitet von einer autoritativen, aber freundlichen Stimme, die die AI-Avatare von HeyGen nutzt, um eine konsistente Präsentation in verschiedenen Schulungsmaterialien zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges detailliertes Vergleichsvideo für Lokalisierungsspezialisten und technische Inhaltsersteller, das sich mit den Nuancen der Lippen-Synchronisationsgenauigkeit in über 175 Sprachen und Dialekten befasst. Der visuelle Stil sollte präzise und analytisch sein, mit nebeneinander gestellten Vergleichen subtiler Lippenbewegungen, unterstützt von einem klaren und mehrsprachigen Audiostil, der die Voiceover-Generierung von HeyGen nutzt, um sprachliche Präzision in einer breiten Palette von Sprachen zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein lokalisierter Videogenerator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Videoinhalte in mehrere Sprachen und erreichen Sie globale Zielgruppen mit nahtlosem Dubbing und kulturell nuancierten Botschaften.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Originalinhalte
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihres bestehenden Videos oder der Erstellung neuer Inhalte aus einem Skript mit den leistungsstarken AI-Videogenerator-Funktionen von HeyGen.
2
Step 2
Wählen Sie Zielsprachen und Stimmen
Wählen Sie aus über 175 Sprachen und Dialekten und wählen Sie AI-Voiceovers, die perfekt zu Ihrem gewünschten Ton und regionalen Akzenten passen.
3
Step 3
Lokalisierung anwenden & überprüfen
Die Plattform synchronisiert Ihr Video automatisch, um eine hohe Lippen-Synchronisationsgenauigkeit für ein natürliches und ansprechendes Seherlebnis in allen Versionen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr lokalisiertes Video
Laden Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, bereit zur Weitergabe an Ihr globales Publikum, um Ihre Reichweite durch effektive Videolokalisierung zu erweitern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bieten Sie globales Mitarbeitertraining an

.

Entwickeln Sie ansprechende Schulungsmaterialien, die leicht lokalisiert werden können, um das Verständnis und die Behaltensquote für internationale Teams weltweit zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die fortschrittliche Videolokalisierung?

HeyGen dient als leistungsstarker lokalisierter Videogenerator und AI-Videotranslator, der nahtlose Videolokalisierung in mehr als 175 Sprachen und Dialekten ermöglicht. Unsere fortschrittliche AI sorgt für präzises Video-Dubbing und außergewöhnliche Lippen-Synchronisationsgenauigkeit, was die globale Kommunikation mühelos macht.

Was macht HeyGen zu einem führenden AI-Videogenerator?

HeyGen zeichnet sich als erstklassiger AI-Videogenerator durch lebensechte AI-Avatare und einen umfassenden Studio Editor aus. Benutzer können mühelos ansprechende Inhalte mit verschiedenen Videovorlagen erstellen und professionelle Voiceovers für jedes Skript generieren.

Kann HeyGen benutzerdefinierte Stimmklonung für personalisierte Inhalte bereitstellen?

Ja, HeyGen unterstützt fortschrittliche Stimmklonungsfunktionen, die eine hochgradig personalisierte Ansprache und einzigartige Inhaltserstellung ermöglichen. Mit unserem intuitiven Studio Editor können Sie geklonte Stimmen nahtlos in Ihre Projekte integrieren und die Wirkung Ihrer Voiceovers verstärken.

Bietet HeyGen eine API für AI-Videogeneratoren zur Integration an?

Absolut, HeyGen bietet eine robuste API für AI-Videogeneratoren, die eine nahtlose Integration in bestehende Workflows für eine effiziente Videoproduktion ermöglicht. Dies befähigt Unternehmen, die Erstellung von Erklärvideos und Marketingvideos in großem Maßstab zu automatisieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo