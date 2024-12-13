Lokalisierter Trainingsvideomacher für globale Teams
Schnelle Bereitstellung hochwertiger, lokalisierter eLearning-Inhalte weltweit, um Schulungen mit realistischen AI-Avataren effektiv zu gestalten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Video für L&D-Teams und Unternehmensausbilder, das die Kraft der "AI-Videolokalisierung" zur Skalierung des "globalen Mitarbeiterschulungsprogramms" zeigt. Verwenden Sie ansprechende, dynamische Visuals mit einer freundlichen, professionellen AI-Stimme, die demonstriert, wie einfach es ist, bestehende Materialien mit "Voiceover-Generierung" und automatisch generierten "Untertiteln" zu lokalisieren, indem Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für reichhaltige kontextuelle Inhalte nutzen.
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Video für Produktmanager, das die schnelle Erstellung von "Produkt-Erklärvideos" für einen globalen Markt beschreibt. Der visuelle Stil sollte elegant und informativ sein, mit einem sachkundigen AI-Avatar, der die wichtigsten Funktionen präsentiert. Heben Sie HeyGens Fähigkeit hervor, "lokalisierte Inhalte" schnell durch "AI-Avatare" und schnelle "Text-zu-Video aus Skript"-Konvertierung zu erstellen, optimiert für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte".
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Video für Compliance-Beauftragte und HR-Abteilungen, das zeigt, wie "Compliance-Schulungen" effektiv an ein "globales Schulungspublikum" geliefert werden können. Das Video sollte einen ernsten, strukturierten visuellen Stil annehmen, der Klarheit und Genauigkeit mit einer ruhigen AI-Stimme und deutlich angezeigten "Untertiteln" betont. Veranschaulichen Sie, wie "Vorlagen & Szenen" die Erstellung von "lokalisierten Schulungsinhalten" vereinfachen und eine konsistente Botschaft über verschiedene Sprachgruppen hinweg sicherstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die globale Schulungsreichweite.
Erstellen Sie mühelos mehrsprachige Schulungskurse mit AI, um diverse globale Teams zu erreichen und Ihre Lernprogramme weltweit zu erweitern.
Verbessern Sie das Engagement und die Beibehaltung von Schulungen.
Steigern Sie das Engagement und die Beibehaltung von Lernenden, indem Sie dynamische, interaktive Schulungsvideos mit AI-Avataren und fortschrittlichen AI-Videotools erstellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos mit AI?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um die Produktion professioneller Schulungsvideos zu optimieren. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert realistische Voiceovers und begleitende Visuals, was die Videoerstellungszeit erheblich verkürzt.
Kann HeyGen Schulungsvideos für ein globales Publikum lokalisieren?
Absolut. HeyGen ist ein AI-gestütztes Lokalisierungsvideo-Tool, das die Erstellung mehrsprachiger Inhalte unterstützt. Es kann Ihre Skripte automatisch übersetzen, lokalisierte Voiceovers generieren und synchronisierte Untertitel bereitstellen, wodurch Ihre Schulungsvideos für ein globales Mitarbeiterschulungspublikum zugänglich werden.
Welche technischen Anpassungsoptionen sind für HeyGen-Videos verfügbar?
HeyGen bietet robuste technische Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihre lokalisierten Schulungsvideos individuell gestalten können. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen, Vorlagen nutzen und Branding-Kontrollen wie Logos und Farben integrieren. Die Plattform unterstützt auch Bildschirm- und Kameraaufnahmen sowie Drag-and-Drop-Bearbeitung für eine intuitive Benutzeroberfläche.
Unterstützt HeyGen die Integration mit bestehenden Lernmanagementsystemen?
Ja, HeyGen ist für eine nahtlose LMS-Integration konzipiert, die die Verteilung Ihrer eLearning- und Schulungsvideos vereinfacht. Diese technische Fähigkeit gewährleistet mühelose Updates und eine effiziente Verwaltung Ihrer lokalisierten Inhalte innerhalb Ihrer bestehenden organisatorischen Workflows.