Erschließen Sie globale Märkte mit unserem lokalisierten Produktdemo-Generator

Liefern Sie weltweit personalisierte Produktdemos mit AI-Übersetzungen und begeistern Sie globale Interessenten durch HeyGens nahtlose Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript.

Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für globale Vertriebsingenieure und Produktmanager konzipiert ist und zeigt, wie man einen lokalisierten Produktdemo-Generator für einen schnellen Markteintritt nutzt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Software-Interaktionen auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine klare, autoritative Stimme. Dieses Video wird die effiziente Voiceover-Generierung von HeyGen hervorheben, die eine schnelle Anpassung an verschiedene Sprachmärkte ermöglicht.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an Marketing- und Vertriebsoperationsmanager richtet und die Effizienz der Erstellung personalisierter Produktdemos mit einer No-Code-HTML-Capture-Funktion veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit schnellen Szenenwechseln und prägnanter Erzählung, um Geschwindigkeit und Einfachheit zu betonen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um schnell vielfältige Inhalte für verschiedene Kampagnen zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Erklärvideo, das sich an CRM-Administratoren und Spezialisten für Vertriebsunterstützung richtet und die Leistungsfähigkeit der Integration fortschrittlicher Zuschaueranalysen in bestehende CRM-Systeme zeigt. Der visuelle Stil sollte ein ansprechendes Erklärvideo sein, mit klaren Grafiken und Datenvisualisierungen, unterstützt von einer ruhigen, informativen Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer verbessert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 75-sekündiges technisches Walkthrough-Video für technische Trainer und Customer Success Manager, das die Vielseitigkeit von Digitalen Simulationswerkzeugen für verschiedene Schulungsszenarien und Produktaktualisierungen, einschließlich der Echtzeit-Umgebungsgenerierung, demonstriert. Das Video sollte einen modernen, interaktiven UI-Fokus mit energetischer Präsentation und Textüberlagerungen auf dem Bildschirm haben, die wichtige Funktionen hervorheben. Dies wird effektiv HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um eine schnelle und konsistente visuelle Entwicklung zu ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein lokalisierter Produktdemo-Generator funktioniert

Erstellen, übersetzen und teilen Sie mühelos dynamische Produktdemonstrationen, die auf globale Zielgruppen zugeschnitten sind, und sorgen Sie für Klarheit und Wirkung in allen Sprachen.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihr Demo-Erlebnis auf
Verwenden Sie den integrierten Bildschirmrekorder, um die wichtigsten Funktionen und Arbeitsabläufe Ihres Produkts direkt aufzunehmen und so die Grundlage Ihres interaktiven Demos zu bilden.
2
Step 2
Lokalisieren Sie Inhalte mit AI
Nutzen Sie AI-Übersetzungen, um das Skript und die Voiceovers Ihres Demos automatisch in verschiedene Sprachen zu konvertieren, sodass Ihr Produkt einem globalen Publikum zugänglich wird.
3
Step 3
Erweitern Sie mit fesselnden AI-Avataren
Integrieren Sie dynamische AI-Avatare als Präsentatoren, um Ihr Demo zum Leben zu erwecken, die Aufmerksamkeit zu fesseln und Ihre Botschaft professionell zu übermitteln.
4
Step 4
Verteilen Sie Ihr interaktives Demo
Exportieren Sie Ihr hochqualitatives, lokalisiertes Produktdemo mühelos für verschiedene Plattformen, um sicherzustellen, dass es überall dort zugänglich und wirkungsvoll ist, wo Ihr Publikum interagiert.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Erstellung von Produktdemo-Anzeigen

Erstellen Sie schnell leistungsstarke Videoanzeigen mit Ihren Produktdemos, die auf verschiedene lokalisierte Marketingkampagnen zugeschnitten sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von hochqualitativen Produktdemos mit fortschrittlichen technischen Funktionen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung von hochqualitativen Produktdemos zu ermöglichen, sodass Benutzer fesselnde visuelle Darstellungen und ansprechende Erzählungen effizient aus Skripten generieren können. Diese robuste Plattform unterstützt die Automatisierung von Arbeitsabläufen durch die Integration von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, was den Demo-Produktionsprozess vereinfacht.

Welche Integrationsmöglichkeiten bietet HeyGen, um Demo-Arbeitsabläufe zu optimieren und Analysen zu verbessern?

HeyGen bietet robuste Integrationsmöglichkeiten, die darauf ausgelegt sind, Demo-Arbeitsabläufe zu optimieren, einschließlich CRM-Integrationen für nahtlosen Datenfluss und verbesserte Analysen. Dies ermöglicht personalisierte Tracking-Links und umfassende fortschrittliche Zuschaueranalysen, die tiefgehende Einblicke in die Demo-Performance und das Engagement des Publikums bieten.

Kann HeyGen lokalisierten Inhalt und mehrsprachige Voiceovers für diverse Zielgruppen generieren?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker lokalisierter Produktdemo-Generator, der in der Lage ist, Inhalte mit mehrsprachigen Voiceovers und AI-Übersetzungen in über 140 Sprachen zu erstellen. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, diverse globale Zielgruppen effektiv zu erreichen, indem sie ihre Produktdemos mit authentischen AI-Stimmen und AI-generierten Skripten lokalisieren.

Welche Bereitstellungsoptionen bietet HeyGen für die sichere Erstellung und Verteilung interaktiver Produktdemos?

HeyGen bietet eine sichere, cloudbasierte Bereitstellung für interaktive Produktsimulationen, die sicherstellt, dass Ihre digitalen Simulationswerkzeuge immer zugänglich und teilbar sind. Die Plattform unterstützt die Erstellung anpassbarer Produktdemo-Umgebungen, die eine sichere Zusammenarbeit und Verteilung Ihrer hochqualitativen Demos ermöglichen.

