Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für globale Vertriebsingenieure und Produktmanager konzipiert ist und zeigt, wie man einen lokalisierten Produktdemo-Generator für einen schnellen Markteintritt nutzt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Software-Interaktionen auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine klare, autoritative Stimme. Dieses Video wird die effiziente Voiceover-Generierung von HeyGen hervorheben, die eine schnelle Anpassung an verschiedene Sprachmärkte ermöglicht.

