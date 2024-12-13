Lokalisierungstraining Video-Generator: Erstellen Sie globales eLearning

Erstellen Sie schnell ansprechende, mehrsprachige Schulungsvideos mit HeyGens AI-Avataren für nahtlose globale Kommunikation.

618/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungsleiter und E-Learning-Inhaltsersteller, das zeigt, wie man HeyGen nutzt, um mehrsprachige Schulungsvideos zu erstellen. Verwenden Sie einen tutorialartigen visuellen Stil, der Bildschirmaufnahmen mit dynamischen Grafiken kombiniert, um die Verwendung verschiedener Vorlagen und Szenen zu veranschaulichen, sodass der Inhalt ansprechend und leicht verständlich ist. Der Ton sollte eine energische, klare Anleitungsstimme haben, die die Effizienz der Umwandlung von Text zu Video aus dem Skript demonstriert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges inspirierendes Video für HR-Manager und globale Talentakquisitionsteams, das die tiefgreifenden Vorteile der Nutzung eines AI-Videogenerators für umfassende globale Onboarding-Programme veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und inklusiv sein, mit diversen AI-Avataren in verschiedenen professionellen Umgebungen, unterstützt von einer reichhaltigen Medienbibliothek. Der Ton wird eine professionelle und warme, ansprechende Stimme sein, die die Fähigkeit von HeyGen betont, personalisierte Onboarding-Erfahrungen zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges direktes Demonstrationsvideo, das sich an technische Redakteure und Dokumentationsspezialisten richtet und beweist, wie HeyGen effizient bestehende Videoinhalte für technische Dokumentationen übersetzt und lokalisiert. Der visuelle Stil sollte sauber und demo-orientiert sein, wobei die Benutzeroberfläche klar gezeigt wird, während eine präzise Sprachsynthese den Arbeitsablauf erklärt. Heben Sie die einfache Anpassung der Größenänderung des Seitenverhältnisses und der Exporte für verschiedene Plattformen hervor, um eine konsistente Lieferung von genauen Übersetzungen und Untertiteln zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Lokalisierungstraining Video-Generator funktioniert

Erstellen und lokalisieren Sie mühelos Schulungsvideos mit AI, um globale Teams zu erreichen und eine konsistente Kommunikation in jeder Sprache sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Kernschulungsinhalte. Verwenden Sie die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Szenen schnell zu generieren, oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen, um Ihre grundlegenden Schulungsvideos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und eine Stimme
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren Ihren Präsentator auswählen. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer AI-Stimme, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken und eine konsistente und professionelle Präsentation sicherzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie mehrsprachige Lokalisierung hinzu
Lokalisieren Sie Ihre Inhalte mühelos für ein globales Publikum. Nutzen Sie die fortschrittliche Sprachsynthese, um die Audioinhalte Ihres Videos in mehrere Sprachen zu übersetzen, sodass Ihre Schulung durch AI-Sprachsynthese bei diversen Teams Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre lokalisierten Inhalte
Sobald die Lokalisierung abgeschlossen ist, finalisieren Sie Ihre mehrsprachigen Inhalte. Verwenden Sie die Größenänderung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten und sicherzustellen, dass Ihre Schulung weltweit zugänglich und wirkungsvoll ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Erstellung ansprechender Videos

.

Erstellen Sie schnell hochwertige, ansprechende Videoinhalte in Minuten, indem Sie AI für effiziente und vielfältige Kommunikation nutzen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die AI-Video-Lokalisierung für Schulungsinhalte?

HeyGen vereinfacht die AI-Video-Lokalisierung, indem es die nahtlose Übersetzung und Synchronisation Ihrer Schulungsvideos in mehrere Sprachen ermöglicht und so eine effektive mehrsprachige Inhaltsbereitstellung unterstützt. Dies umfasst fortschrittliche AI-Sprachsynthese und Lippen-Synchronisationsfähigkeiten.

Kann HeyGen personalisierte Schulungsvideos mit AI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Schulungsvideos mit lebensechten AI-Avataren direkt aus einem Skript zu erstellen. Diese Funktion verleiht einen persönlichen Touch und verbessert die Effektivität Ihrer Videobearbeitung, ohne dass Live-Schauspieler benötigt werden.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit?

HeyGen verbessert die Videozugänglichkeit durch automatische Untertitelgenerierung und leistungsstarke AI-Sprachsynthese. Seine Sprachklontechnologie sorgt für konsistente Markenbildung und klare Kommunikation für all Ihre mehrsprachigen Inhalte.

Ist HeyGen ein effizienter AI-Videogenerator zur Produktion hochwertiger Schulungsvideos?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Videogenerator, der darauf ausgelegt ist, hochwertige Schulungsvideos effizient zu produzieren. Es rationalisiert den Videobearbeitungsprozess und hilft Organisationen, Kosten zu senken, während sie wirkungsvolle Schulungsinhalte erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo