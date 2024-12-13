Lokales Systems Video Maker: Erstellen Sie AI-Videos schnell

Verwandeln Sie Text in professionelle, ansprechende Videos in Minuten. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Social-Media- und Bildungsinhalte zu unterstützen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Content-Ersteller und Social-Media-Manager richtet und zeigt, wie HeyGen die schnelle Erstellung von AI-Videos und dynamischen Präsentationen ermöglicht. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen und schnell sein, mit modernen Grafiken und einer mitreißenden musikalischen Untermalung, während die Vielseitigkeit der AI-Avatare von HeyGen für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse hervorgehoben wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Lehrvideo für Studenten oder Fachleute, die die komplexen Komponenten eines lokalen Systems Video Maker erlernen. Das Video sollte einen professionellen und erklärenden visuellen Stil mit ruhiger Stimme und klaren Bildschirmtexten annehmen und die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen effektiv nutzen, um das Verständnis komplexer technischer Konzepte zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Video für Vermarkter, das zeigt, wie man Social-Media-Inhalte mit HeyGen auf verschiedenen Plattformen wiederverwenden kann. Der visuelle Stil sollte sehr ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und vielfältigen Szenenbeispielen, die aus Vorlagen erstellt wurden, begleitet von eingängiger Hintergrundmusik, und die Einfachheit der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für optimale Plattformkompatibilität betonen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Ihr Lokales Systems Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos für vielfältige lokale Systembedürfnisse, von dynamischen Präsentationen bis hin zu kurzen, ansprechenden Inhalten, mit intuitiven AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts und lassen Sie die Text-zu-Video-Funktion Ihr Skript in ansprechende Videoszenen verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Avatare
Wählen Sie aus einer Bibliothek von Vorlagen oder fügen Sie dynamische AI-Avatare hinzu, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und die visuelle Anziehungskraft Ihres Videos zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischer Voiceover-Generierung und fügen Sie automatisch Untertitel für Barrierefreiheit und bessere Interaktion hinzu.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihre AI-Videos, indem Sie die Seitenverhältnisse anpassen und sie in verschiedenen Formaten exportieren, die für Ihre lokalen Systeme oder bevorzugten Plattformen geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen

Produzieren Sie in Minuten leistungsstarke, konversionsorientierte Videoanzeigen mit AI und beschleunigen Sie Ihre Marketingkampagnen mühelos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mühelos zu erstellen, indem es Text in Video umwandelt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die AI-Avatare von HeyGen übermitteln Ihre Botschaft, wodurch der gesamte Produktionsprozess vereinfacht wird.

Kann HeyGen Videos für verschiedene Plattformen mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine nahtlose Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, sodass Sie Ihre Kurzvideos problemlos für verschiedene Plattformen optimieren können. Dies stellt sicher, dass Ihre Social-Media-Inhalte immer professionell und ansprechend aussehen.

Welche fortschrittlichen technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videoausgabe?

HeyGen bietet robuste Funktionen wie die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Ihren Videos eine menschliche Note zu verleihen, und automatische Untertitel/Captions für Barrierefreiheit. Diese Verbesserungen sind ideal für die Erstellung überzeugender dynamischer Präsentationen und Bildungsinhalte.

Wie können Content-Ersteller effizient neue Projekte mit HeyGen starten?

Content-Ersteller können ihre Projekte schnell starten, indem sie die umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen von HeyGen nutzen. Unsere leistungsstarke Creative Engine bietet eine Vielzahl vorgefertigter Szenen und Stile, um die Videoproduktion zu beschleunigen.

