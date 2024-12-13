4

Step 4

Exportieren und weit verbreiten

Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für die Verbreitung vor. Verwenden Sie Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis, um Versionen zu erstellen, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind, und stellen Sie sicher, dass Ihre lokale Geschichte ein breites Publikum erreicht.