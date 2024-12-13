Lokaler Unternehmens-Promo-Video-Maker: Stärken Sie Ihre Marke heute
Verwandeln Sie Ihre Ideen in wirkungsvolle lokale Unternehmensvideoanzeigen in Minuten mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Werbevideo für ein lokales Kunsthandwerksgeschäft vor, das darauf abzielt, Kunden anzusprechen, die handgefertigte Waren und einzigartige Geschenke schätzen. Dieses Video sollte eine warme, authentische visuelle Ästhetik annehmen, Handwerker bei der Arbeit und Nahaufnahmen von kunstvollen Produkten zeigen, alles untermalt von sanfter, inspirierender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Philosophie des Geschäfts vorzustellen oder einen "AI-Avatar" als sachkundigen Führer zu präsentieren, und sorgen Sie mit "Untertiteln" für eine breitere Zugänglichkeit.
Entwickeln Sie eine prägnante 15-sekündige Videoanzeige für einen neuen Einführungskurs eines lokalen Fitnessstudios, die sich an aktive Personen richtet, die durch soziale Medien scrollen. Der visuelle Stil muss energiegeladen und motivierend sein, mit schnellen Schnitten von trainierenden Menschen und dynamischen Texteinblendungen, die wichtige Vorteile und Handlungsaufforderungen hervorheben, begleitet von einem energetischen, modernen Pop-Track. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript", um ansprechenden Bildschirmtext nahtlos zu integrieren und eine optimale Anzeige auf allen Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" sicherzustellen.
Produzieren Sie ein poliertes 60-sekündiges Video für ein lokales Unternehmen, das die inspirierende Geschichte einer familiengeführten Buchhandlung erzählt und darauf abzielt, Vertrauen und Gemeinschaftsengagement bei den Anwohnern aufzubauen. Der visuelle und akustische Stil sollte warm, einladend und professionell sein, mit offenen Aufnahmen des Ladeninneren und des Personals sowie herzlichen Testimonials, untermalt von sanfter, einladender Instrumentalmusik. Nutzen Sie HeyGens "Sprachgenerierung" für einen konsistenten Erzählton und integrieren Sie "Untertitel" für alle gesprochenen Dialoge, wobei die "Markenfarben" subtil in das Design der Szenen eingebunden werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell effektive Videoanzeigen, um neue Kunden zu erreichen und den Umsatz für Ihr lokales Unternehmen zu steigern.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Promotionen.
Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, um das Engagement zu steigern und Ihre Dienstleistungen oder Produkte zu bewerben.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen lokalen Unternehmen helfen, überzeugende Werbevideos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es lokalen Unternehmen, mühelos hochwertige Werbevideos zu produzieren. Unser AI-Video-Editor, kombiniert mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen, erlaubt es Ihnen, ansprechende Marketingvideos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
Was macht HeyGen zu einem effizienten Promo-Video-Maker für soziale Medien?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren. Sie können schnell professionelle Videoanzeigen mit animiertem Text und Sprachüberlagerungen erstellen, die perfekt für verschiedene soziale Medienplattformen geeignet sind.
Kann ich die Identität meiner Marke beibehalten, wenn ich Marketingvideos mit HeyGen erstelle?
Absolut! HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben einfach in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videoanzeigen und Werbevideos perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.
Bietet HeyGen vielfältige Werkzeuge zur Verbesserung der Videoerstellung und -visualisierung?
Ja, HeyGen bietet eine umfassende Suite von Funktionen, einschließlich einer Mediathek, eines Drag-and-Drop-Editors und Unterstützung für hochwertige Visuals. Sie können auch Musik hinzufügen und Seitenverhältnisse anpassen, um polierte und wirkungsvolle Marketingvideos zu erstellen.