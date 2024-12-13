Lokaler Unternehmens-Promo-Video-Maker: Stärken Sie Ihre Marke heute

Verwandeln Sie Ihre Ideen in wirkungsvolle lokale Unternehmensvideoanzeigen in Minuten mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Werbevideo für ein lokales Kunsthandwerksgeschäft vor, das darauf abzielt, Kunden anzusprechen, die handgefertigte Waren und einzigartige Geschenke schätzen. Dieses Video sollte eine warme, authentische visuelle Ästhetik annehmen, Handwerker bei der Arbeit und Nahaufnahmen von kunstvollen Produkten zeigen, alles untermalt von sanfter, inspirierender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Philosophie des Geschäfts vorzustellen oder einen "AI-Avatar" als sachkundigen Führer zu präsentieren, und sorgen Sie mit "Untertiteln" für eine breitere Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine prägnante 15-sekündige Videoanzeige für einen neuen Einführungskurs eines lokalen Fitnessstudios, die sich an aktive Personen richtet, die durch soziale Medien scrollen. Der visuelle Stil muss energiegeladen und motivierend sein, mit schnellen Schnitten von trainierenden Menschen und dynamischen Texteinblendungen, die wichtige Vorteile und Handlungsaufforderungen hervorheben, begleitet von einem energetischen, modernen Pop-Track. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript", um ansprechenden Bildschirmtext nahtlos zu integrieren und eine optimale Anzeige auf allen Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein poliertes 60-sekündiges Video für ein lokales Unternehmen, das die inspirierende Geschichte einer familiengeführten Buchhandlung erzählt und darauf abzielt, Vertrauen und Gemeinschaftsengagement bei den Anwohnern aufzubauen. Der visuelle und akustische Stil sollte warm, einladend und professionell sein, mit offenen Aufnahmen des Ladeninneren und des Personals sowie herzlichen Testimonials, untermalt von sanfter, einladender Instrumentalmusik. Nutzen Sie HeyGens "Sprachgenerierung" für einen konsistenten Erzählton und integrieren Sie "Untertitel" für alle gesprochenen Dialoge, wobei die "Markenfarben" subtil in das Design der Szenen eingebunden werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein lokaler Unternehmens-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos für Ihr lokales Unternehmen, indem Sie intelligente Funktionen nutzen, um schnell Ihr Publikum anzuziehen und zu begeistern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen, die speziell für die Bedürfnisse Ihres lokalen Unternehmens entwickelt wurden.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Visuals an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie ansprechende Visuals und dynamischen animierten Text hinzufügen, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Stärken Sie Ihre Identität, indem Sie Ihr Logo und präzise Markenfarben einfach integrieren, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in Ihrem Video zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Erstellen Sie hochwertige Videoanzeigen, die für jede Plattform optimiert sind. Nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt überall gut aussieht.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende AI-gestützte Videotestimonials verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen lokalen Unternehmen helfen, überzeugende Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es lokalen Unternehmen, mühelos hochwertige Werbevideos zu produzieren. Unser AI-Video-Editor, kombiniert mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen, erlaubt es Ihnen, ansprechende Marketingvideos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Promo-Video-Maker für soziale Medien?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren. Sie können schnell professionelle Videoanzeigen mit animiertem Text und Sprachüberlagerungen erstellen, die perfekt für verschiedene soziale Medienplattformen geeignet sind.

Kann ich die Identität meiner Marke beibehalten, wenn ich Marketingvideos mit HeyGen erstelle?

Absolut! HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben einfach in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videoanzeigen und Werbevideos perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Bietet HeyGen vielfältige Werkzeuge zur Verbesserung der Videoerstellung und -visualisierung?

Ja, HeyGen bietet eine umfassende Suite von Funktionen, einschließlich einer Mediathek, eines Drag-and-Drop-Editors und Unterstützung für hochwertige Visuals. Sie können auch Musik hinzufügen und Seitenverhältnisse anpassen, um polierte und wirkungsvolle Marketingvideos zu erstellen.

