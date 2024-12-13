Generator für Werbevideos für lokale Unternehmen: Erstellen Sie schnell Anzeigen
Gestalten Sie schnell fesselnde Werbevideos für kleine Unternehmen mit der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Informationsvideo für Marketingagenturen und Social-Media-Manager, das zeigt, wie man schnell diverse Social-Media-Anzeigenvorlagen produziert. Dieses Video sollte einen eleganten, geschäftlichen visuellen Stil annehmen, AI-Avatare integrieren, um die wichtigsten Botschaften selbstbewusst zu übermitteln, und mit inspirierender Hintergrundmusik untermalt sein. Betonen Sie die Effizienz der Anpassung von HeyGen's Vorlagen & Szenen, um die Kampagnenerstellung zu optimieren und den ROI der Kunden zu maximieren.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Werbevideo für einen E-Commerce-Shop, das eine neue Produkteinführung vorstellt und den Markenaufbau fokussiert. Die visuelle Erzählung sollte dynamische Produktpräsentationen und Lifestyle-Bilder zeigen, unterstützt durch HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, mit klaren und präzisen Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Ein moderner, peppiger Musiktrack sollte die Aufregung des neuen Angebots unterstreichen.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für dienstleistungsbasierte Kleinunternehmen, die ihren Wertvorschlag klar vermitteln möchten. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und illustrativ sein, einfache Animationen und Bildschirmtext integrieren, mit einer einladenden AI-Stimme, die das Skript effizient über Text-zu-Video aus dem Skript erzählt. Dieses Video soll Unternehmen helfen, schnell Videos zu erstellen, um potenzielle Kunden zu informieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Werbeanzeigen.
Generieren Sie schnell überzeugende Werbevideos für lokale Unternehmen mit AI, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und sofortige Kundenaktionen zu fördern.
Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Werbevideos.
Erstellen Sie dynamische Social-Media-Marketingvideos in Minuten, ideal zur Steigerung der Markenbekanntheit und zur Verbindung mit Ihrem lokalen Publikum.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen als effektiver Werbevideo-Macher dienen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Werbevideos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Nutzen Sie unsere intuitive Plattform, um hochwertige Videoinhalte zu generieren, die Ihr Publikum ansprechen und den Umsatz Ihres Unternehmens steigern.
Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen für die Produktion von animierten Videos?
HeyGen bietet umfangreiche kreative Steuerungsmöglichkeiten, beginnend mit einer großen Auswahl an Videovorlagen, um Ihr Projekt zu starten. Sie können jede Szene anpassen, Ihre Markenassets integrieren und AI-Avatare nutzen, um einzigartige animierte Videos zu erstellen, die bei Ihrem Zielpublikum Anklang finden.
Können kleine Unternehmen problemlos ansprechende Social-Media-Marketingvideos produzieren?
Ja, HeyGen ist als zugänglicher Online-Video-Macher für kleine Unternehmen und Vermarkter konzipiert. Unser benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor, kombiniert mit Text-zu-Video-Funktionen und AI-Stimmen, vereinfacht die Erstellung professioneller Social-Media-Anzeigenvorlagen und Marketingvideos.
Unterstützt HeyGen die Erstellung verschiedener Arten von Unternehmensvideos?
Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Unternehmensvideo-Macher, der in der Lage ist, diverse Inhalte wie Erklärvideos, Amazon-Produktvideos und Unternehmenspräsentationen zu produzieren. Verbessern Sie Ihre Botschaften mit lizenzfreien Assets und automatischen Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auf allen Plattformen wirkungsvoll sind.