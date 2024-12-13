Generator für Werbevideos für lokale Unternehmen: Erstellen Sie schnell Anzeigen

Gestalten Sie schnell fesselnde Werbevideos für kleine Unternehmen mit der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges, ansprechendes Werbevideo für lokale Geschäftsinhaber, die ihre Online-Präsenz stärken und den Umsatz steigern möchten. Der visuelle Stil sollte modern und einladend sein, mit klaren Produktaufnahmen oder Service-Demonstrationen, ergänzt durch eine freundliche und professionelle Stimme, die mit HeyGen's Voiceover-Generierung erstellt wurde. Dieses Video sollte hervorheben, wie mühelos es ist, effektive Marketingvideos für soziale Medien zu erstellen, selbst für Anfänger.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Informationsvideo für Marketingagenturen und Social-Media-Manager, das zeigt, wie man schnell diverse Social-Media-Anzeigenvorlagen produziert. Dieses Video sollte einen eleganten, geschäftlichen visuellen Stil annehmen, AI-Avatare integrieren, um die wichtigsten Botschaften selbstbewusst zu übermitteln, und mit inspirierender Hintergrundmusik untermalt sein. Betonen Sie die Effizienz der Anpassung von HeyGen's Vorlagen & Szenen, um die Kampagnenerstellung zu optimieren und den ROI der Kunden zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Werbevideo für einen E-Commerce-Shop, das eine neue Produkteinführung vorstellt und den Markenaufbau fokussiert. Die visuelle Erzählung sollte dynamische Produktpräsentationen und Lifestyle-Bilder zeigen, unterstützt durch HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, mit klaren und präzisen Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Ein moderner, peppiger Musiktrack sollte die Aufregung des neuen Angebots unterstreichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für dienstleistungsbasierte Kleinunternehmen, die ihren Wertvorschlag klar vermitteln möchten. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und illustrativ sein, einfache Animationen und Bildschirmtext integrieren, mit einer einladenden AI-Stimme, die das Skript effizient über Text-zu-Video aus dem Skript erzählt. Dieses Video soll Unternehmen helfen, schnell Videos zu erstellen, um potenzielle Kunden zu informieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Generator für Werbevideos für lokale Unternehmen funktioniert

Erstellen Sie schnell überzeugende Werbevideos für Ihr lokales Unternehmen, um Kunden zu gewinnen und Ihre Online-Präsenz mühelos zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen und Szenen, die für verschiedene Geschäftsbedürfnisse entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einem Skript für einen Text-zu-Video-Ansatz.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre einzigartigen Markenelemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre Markenassets wie Logos, Farben und spezifische Bilder integrieren. Greifen Sie auf eine umfangreiche Medienbibliothek für lizenzfreie Assets zu, um Ihre visuelle Geschichte zu bereichern.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechende AI-Voiceovers
Verwandeln Sie Ihr Skript in natürlich klingende Sprache mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Fügen Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft bei allen Zuschauern ankommt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie auf verschiedenen Plattformen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassen. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Werbevideo, bereit zum Herunterladen und Teilen, um die Reichweite Ihres Unternehmens zu vergrößern.

Heben Sie Kundenreferenzen hervor

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle AI-Videos, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr lokales Unternehmen mit authentischen Testimonials aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver Werbevideo-Macher dienen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Werbevideos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Nutzen Sie unsere intuitive Plattform, um hochwertige Videoinhalte zu generieren, die Ihr Publikum ansprechen und den Umsatz Ihres Unternehmens steigern.

Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen für die Produktion von animierten Videos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Steuerungsmöglichkeiten, beginnend mit einer großen Auswahl an Videovorlagen, um Ihr Projekt zu starten. Sie können jede Szene anpassen, Ihre Markenassets integrieren und AI-Avatare nutzen, um einzigartige animierte Videos zu erstellen, die bei Ihrem Zielpublikum Anklang finden.

Können kleine Unternehmen problemlos ansprechende Social-Media-Marketingvideos produzieren?

Ja, HeyGen ist als zugänglicher Online-Video-Macher für kleine Unternehmen und Vermarkter konzipiert. Unser benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor, kombiniert mit Text-zu-Video-Funktionen und AI-Stimmen, vereinfacht die Erstellung professioneller Social-Media-Anzeigenvorlagen und Marketingvideos.

Unterstützt HeyGen die Erstellung verschiedener Arten von Unternehmensvideos?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Unternehmensvideo-Macher, der in der Lage ist, diverse Inhalte wie Erklärvideos, Amazon-Produktvideos und Unternehmenspräsentationen zu produzieren. Verbessern Sie Ihre Botschaften mit lizenzfreien Assets und automatischen Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auf allen Plattformen wirkungsvoll sind.

