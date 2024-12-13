HeyGen bietet Nutzern eine intuitive Benutzeroberfläche für die End-to-End-Videoerstellung, von der Skripteingabe bis zum finalen Export. Sie können Textanimationen, visuelle Effekte und Untertitel/Captions hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Finanz-Erklärvideos poliert und bereit für die Verbreitung auf verschiedenen Plattformen sind.