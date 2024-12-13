LMS-Onboarding-Video-Generator: Schnelles, ansprechendes Training
Erstellen Sie mühelos ansprechende LMS-Onboarding-Videos für Mitarbeiterschulungen mit dynamischen KI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 1-minütiges ansprechendes Einführungsvideo für neue Kunden, das die nahtlosen Vorteile der Integration eines KI-Onboarding-Video-Makers in ihr bestehendes LMS für ein überlegenes Kundeneinführungserlebnis erklärt. Dieses Video sollte einen freundlichen, vielfältigen KI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Schritte erklärt, ergänzt durch dynamische Textanimationen und mitreißende Hintergrundmusik, unter Nutzung der KI-Avatare-Funktion von HeyGen.
Erstellen Sie einen 2-minütigen umfassenden Leitfaden für globale Unternehmen zur Nutzung der Mehrsprachigkeitsunterstützung für ihre Onboarding-Videos, insbesondere mit Fokus auf komplexe Mitarbeiterschulungsmodule. Der visuelle Stil sollte inklusiv und sehr informativ sein, verschiedene virtuelle Hintergründe zeigen und Untertitel in mehreren Sprachen automatisch über HeyGens Untertitel-Funktion hinzufügen, alles effizient aus einem detaillierten Skript mit Text-zu-Video aus Skript generiert.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an kleine bis mittelständische Unternehmen (KMU) richtet, die schnell standardisierte Schulungsinhalte für Mitarbeiter bereitstellen möchten. Das Video sollte die Benutzerfreundlichkeit und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Videovorlagen hervorheben, mit einem modernen, lebendigen Ästhetik mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, der zeigt, wie HeyGens Vorlagen & Szenen die Videoproduktion für eine schnelle Bereitstellung vereinfachen können.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Schulungsengagement.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Engagement und die Behaltensraten in Ihren Mitarbeiter- und Kundeneinführungsprogrammen erheblich zu steigern.
Schnelle Erstellung von Onboarding-Videos.
Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Onboarding-Videos für Ihr LMS in wenigen Minuten und vereinfachen Sie den Inhaltsproduktionsprozess für HR- und L&D-Teams.
Häufig Gestellte Fragen
Wie dient HeyGen als fortschrittlicher KI-Onboarding-Video-Maker für die LMS-Integration?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos für jedes LMS, indem es Text in dynamische Videos mit KI-Avataren und synthetischen KI-Voiceovers verwandelt. Der intuitive, KI-gestützte Editor ermöglicht es HR- und L&D-Teams, schnell umfassende Schulungsinhalte für Mitarbeiter zu erstellen, die nahtlos integriert werden können.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Erstellung einzigartiger KI-Avatare in Schulungsvideos?
HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek vorgefertigter KI-Avatare sowie erweiterte Möglichkeiten zur Erstellung benutzerdefinierter Avatare, die Ihre Marke widerspiegeln. Dies ermöglicht eine personalisierte Videoproduktion, die das Engagement in all Ihren Schulungs- und Kundeneinführungsvideos erhöht.
Wie kann HeyGen die Markenkonsistenz in all meinen Schulungs- und Onboarding-Videos sicherstellen?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo hochzuladen, Markenfarben festzulegen und benutzerdefinierte Schriftarten zu verwenden. Dies stellt sicher, dass jedes Onboarding-Video die professionelle Identität Ihres Unternehmens beibehält und mit Ihren allgemeinen Markenrichtlinien durch konsistente Videovorlagen übereinstimmt.
Unterstützt HeyGen mehrsprachige Funktionen und wesentliche Barrierefreiheitsmerkmale für globale Teams?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos mit KI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen, was Ihre Reichweite erheblich erweitert. Es generiert auch automatisch genaue Untertitel, wodurch Ihre Schulungsinhalte für Mitarbeiter zugänglich und inklusiv werden und die Effizienz der Videoproduktion erhöht wird.