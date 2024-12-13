LMS-Onboarding-Video-Generator: Schnelles, ansprechendes Training

Erstellen Sie mühelos ansprechende LMS-Onboarding-Videos für Mitarbeiterschulungen mit dynamischen KI-Avataren.

Ein 1,5-minütiges Anleitungsvideo für HR- und L&D-Teams, das zeigt, wie man einen LMS-Onboarding-Video-Generator effektiv nutzt, um optimierte Schulungsinhalte für Mitarbeiter zu erstellen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein und klare Bildschirmaufnahmen mit einem professionellen, artikulierten KI-Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, enthalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges ansprechendes Einführungsvideo für neue Kunden, das die nahtlosen Vorteile der Integration eines KI-Onboarding-Video-Makers in ihr bestehendes LMS für ein überlegenes Kundeneinführungserlebnis erklärt. Dieses Video sollte einen freundlichen, vielfältigen KI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Schritte erklärt, ergänzt durch dynamische Textanimationen und mitreißende Hintergrundmusik, unter Nutzung der KI-Avatare-Funktion von HeyGen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie einen 2-minütigen umfassenden Leitfaden für globale Unternehmen zur Nutzung der Mehrsprachigkeitsunterstützung für ihre Onboarding-Videos, insbesondere mit Fokus auf komplexe Mitarbeiterschulungsmodule. Der visuelle Stil sollte inklusiv und sehr informativ sein, verschiedene virtuelle Hintergründe zeigen und Untertitel in mehreren Sprachen automatisch über HeyGens Untertitel-Funktion hinzufügen, alles effizient aus einem detaillierten Skript mit Text-zu-Video aus Skript generiert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an kleine bis mittelständische Unternehmen (KMU) richtet, die schnell standardisierte Schulungsinhalte für Mitarbeiter bereitstellen möchten. Das Video sollte die Benutzerfreundlichkeit und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Videovorlagen hervorheben, mit einem modernen, lebendigen Ästhetik mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, der zeigt, wie HeyGens Vorlagen & Szenen die Videoproduktion für eine schnelle Bereitstellung vereinfachen können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie LMS-Onboarding-Video-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie mühelos ansprechende, KI-gestützte Onboarding-Videos für Ihr LMS, um eine reibungslose und effektive Schulungserfahrung für neue Mitarbeiter oder Kunden zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre Schulungsinhalte als Text ein, um sofort Videoszenen zu generieren, und nutzen Sie die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um die Grundlage Ihres Videos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihre Onboarding-Videos ansprechend und personalisiert für Ihr Publikum zu gestalten.
3
Step 3
Anwenden von Branding-Kontrollen
Personalisieren Sie Ihr Video mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, um die Konsistenz mit Ihrer Unternehmensidentität zu wahren und die Wiedererkennung zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren für Ihr LMS
Laden Sie Ihr fertiges, hochwertiges Onboarding-Video in verschiedenen Formaten herunter, bereit für die nahtlose Integration in Ihr Learning Management System (LMS) zur einfachen Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie Lerninhalte und Reichweite

.

Produzieren Sie mühelos mehr Schulungsinhalte für Ihr LMS und erreichen Sie ein breiteres globales Publikum mit lokalisierten und zugänglichen Onboarding-Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie dient HeyGen als fortschrittlicher KI-Onboarding-Video-Maker für die LMS-Integration?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos für jedes LMS, indem es Text in dynamische Videos mit KI-Avataren und synthetischen KI-Voiceovers verwandelt. Der intuitive, KI-gestützte Editor ermöglicht es HR- und L&D-Teams, schnell umfassende Schulungsinhalte für Mitarbeiter zu erstellen, die nahtlos integriert werden können.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Erstellung einzigartiger KI-Avatare in Schulungsvideos?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek vorgefertigter KI-Avatare sowie erweiterte Möglichkeiten zur Erstellung benutzerdefinierter Avatare, die Ihre Marke widerspiegeln. Dies ermöglicht eine personalisierte Videoproduktion, die das Engagement in all Ihren Schulungs- und Kundeneinführungsvideos erhöht.

Wie kann HeyGen die Markenkonsistenz in all meinen Schulungs- und Onboarding-Videos sicherstellen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo hochzuladen, Markenfarben festzulegen und benutzerdefinierte Schriftarten zu verwenden. Dies stellt sicher, dass jedes Onboarding-Video die professionelle Identität Ihres Unternehmens beibehält und mit Ihren allgemeinen Markenrichtlinien durch konsistente Videovorlagen übereinstimmt.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Funktionen und wesentliche Barrierefreiheitsmerkmale für globale Teams?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos mit KI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen, was Ihre Reichweite erheblich erweitert. Es generiert auch automatisch genaue Untertitel, wodurch Ihre Schulungsinhalte für Mitarbeiter zugänglich und inklusiv werden und die Effizienz der Videoproduktion erhöht wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo