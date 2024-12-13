Livestream-Trainingsvideo-Generator: AI-gestützt & einfach

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos für die Einarbeitung von Mitarbeitern und L&D-Teams mit unseren fortschrittlichen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein umfassendes 60-sekündiges Schulungsvideo für L&D-Teams, das zeigt, wie man schnell Compliance-Module mit einem AI-Videogenerator entwickelt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und sehr lehrreich sein, mit dynamischen Übergängen und On-Screen-Text, um wichtige Informationen zu verstärken. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen & Szenen von HeyGen und die Text-zu-Video-Funktionen, um die Inhaltserstellung zu optimieren und die Marken-Konsistenz zu wahren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Social-Media-Video für kleine Unternehmen, das eine neue Produkteinführung zeigt. Das Video benötigt einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil mit peppiger Hintergrundmusik und klaren Untertiteln, um die Reichweite zu maximieren und zu demonstrieren, wie AI-generierte Videos schnell und mühelos ansprechende Videos für ein breites Online-Publikum erstellen können.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 15-sekündiges Sales Enablement-Video für Produktaktualisierungen vor, das bestehende Kunden mit personalisierten Nachrichten anspricht. Der visuelle Stil sollte direkt und persönlich sein, mit einem professionellen sprechenden Kopf AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile vermittelt, und die einfache Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Kommunikationskanäle ermöglicht, um eine effektive, AI-gestützte Kundenbindung sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Livestream-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Schulungsvideos mit AI. Verwandeln Sie Text in dynamische visuelle Inhalte mit realistischen AI-Avataren und individueller Markenanpassung für effektives Lernen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, die Ihre Schulungsinhalte präsentieren und Ihre Botschaft mit ausdrucksstarken Gesten zum Leben erwecken.
2
Step 2
Erstellen Sie das Voiceover für Ihr Skript
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein und nutzen Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um eine natürlich klingende Erzählung in verschiedenen Stimmen und Sprachen zu erstellen, die perfekt mit Ihrem Avatar synchronisiert ist.
3
Step 3
Wählen und passen Sie Vorlagen an
Verbessern Sie die visuelle Attraktivität Ihres Videos, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen und Szenen wählen. Passen Sie diese einfach an, um sie an Ihre Inhalte und das Markenästhetik anzupassen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr AI-generiertes Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen auswählen. Exportieren Sie Ihr hochwertiges AI-generiertes Video, bereit zum Teilen und für effektives Lernen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Videoinhalte für soziale Medien

.

Erstellen Sie schnell überzeugende AI-Videos und Kurzclips, ideal zur Förderung von Schulungen, zum Teilen wichtiger Erkenntnisse oder um Zielgruppen über soziale Plattformen zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Videogenerator für Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Videogenerator-Technologie. Sie können Skripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und dynamischen AI-Voiceovers verwandeln, wodurch komplexe Informationen für verschiedene Lernbedürfnisse zugänglich werden.

Kann ich die AI-Avatare, die mit HeyGens Text-zu-Video-Generatoren erstellt wurden, anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für seine AI-Avatare, sodass Sie aus verschiedenen Stilen wählen und sogar benutzerdefinierte sprechende Köpfe erstellen können. Dies stellt sicher, dass Ihr AI-generierter Videoinhalt perfekt mit Ihrer Marke und Botschaft übereinstimmt.

Welche Arten von ansprechenden Videos können L&D-Teams mit HeyGen erstellen?

L&D-Teams können HeyGen nutzen, um eine Vielzahl von ansprechenden Videos zu produzieren, darunter Module zur Einarbeitung von Mitarbeitern, Inhalte zur Verkaufsförderung und detaillierte Produktanleitungen. Die intuitiven Videobearbeitungswerkzeuge und Vorlagen unserer Plattform vereinfachen den gesamten Prozess.

Wie schnell ist es, AI-gestützte Inhalte mit HeyGen zu erstellen?

HeyGens AI-Text-zu-Video-Generator verkürzt die Produktionszeit erheblich, indem Skripte schnell in vollständige Videos umgewandelt werden. Mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und leistungsstarken Videobearbeitungswerkzeugen können Sie effizient professionelle AI-generierte Videoinhalte für soziale Medien oder den internen Gebrauch erstellen.

