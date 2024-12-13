HeyGen bietet Multi-Plattform-Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre viralen Kurzvideos für verschiedene Social-Media-Kanäle zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Highlight-Reels professionell aussehen und perfekt formatiert sind, egal ob sie für YouTube Shorts, TikTok oder Instagram Reels gedacht sind.