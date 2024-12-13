Live-Update-Video-Maker: Erstellen Sie sofort dynamische Inhalte

Erstellen Sie mühelos beeindruckende, aktuelle Videos, indem Sie Ihre Ideen mit unserem Drag-and-Drop-Editor in visuelle Inhalte verwandeln und HeyGens Text-zu-Video aus dem Skript nutzen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Profis zur Bereitstellung eines kritischen Systemupdates, indem Sie HeyGens AI-Avatare für einen professionellen Präsentator auf dem Bildschirm nutzen. Der visuelle Stil sollte sauber und technisch sein, mit präzisen animierten Overlays, ergänzt durch eine ruhige, informative Stimme, die jeden Schritt des Live-Update-Video-Maker-Prozesses erklärt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Tutorial für Entwickler und IT-Support-Mitarbeiter, das eine neue Softwarefunktion mit dem HeyGen Video Editor demonstriert. Das Video sollte einen schrittweisen visuellen Stil mit klaren Bildschirmaufnahmen annehmen und automatisch generierte Untertitel/Captions enthalten, um während der technischen Erklärung Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und Marketingteams, das zeigt, wie einfach sie Videos über ihr neuestes Produkt erstellen können. Der visuelle Stil muss modern und dynamisch sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um schnell überzeugende Inhalte als AI-Video-Maker zu produzieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 1-minütiges internes Kommunikationsvideo für Unternehmensschulungen und HR-Profis, das eine wichtige Richtlinienänderung ankündigt. Das Video sollte einen polierten, unternehmensgerechten visuellen Stil mit einem autoritativen Ton aufweisen und HeyGens Voiceover-Generierung effektiv nutzen, um klare Aussprache und professionelle Lieferung von einem konsistenten AI-Avatars-Charakter zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Live-Update-Video-Maker funktioniert

Erstellen und passen Sie dynamische Videoinhalte schnell mit AI an, um Updates mühelos zu gestalten und Ihr Publikum zu fesseln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihr Skript einzufügen oder Ihren Text einzugeben. Unsere AI wird Ihre Worte in ein dynamisches Video verwandeln, indem sie Text-zu-Video aus dem Skript für eine schnelle Inhaltserstellung nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen aus unserer umfangreichen Mediathek oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um die Szene zu personalisieren.
3
Step 3
Fügen Sie Zugänglichkeit und Branding hinzu
Generieren Sie automatisch Untertitel/Captions, um Reichweite und Engagement zu verbessern. Wenden Sie einfach das Logo und die Farben Ihrer Marke über unsere Branding-Kontrollen an, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und iterieren Sie mit Agilität
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Die Fähigkeit der Plattform, Inhalte schnell anzupassen und neu zu generieren, macht Live-Updates nahtlos und stellt sicher, dass Ihre Botschaft immer aktuell ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Beibehaltung in Schulungen

Verbessern Sie Schulungsprogramme, indem Sie Inhalte häufig mit AI-Videos aktualisieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungs- und Bearbeitungsprozess?

HeyGen bietet einen intuitiven "Video Editor" mit "Drag-and-Drop"-Funktionalität, die es Benutzern ermöglicht, einfach "Videos zu erstellen" und "Hintergrundelemente zu ändern". Dieser optimierte Ansatz macht professionelle Videoproduktion zugänglich, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu erfordern.

Kann HeyGen Videos aus Text mit AI-Avataren generieren?

Ja, HeyGen ist ein hervorragender "AI-Video-Maker", der Ihre Skripte in ansprechende "Text-zu-Video"-Inhalte mit lebensechten "AI-Avataren" verwandelt. Diese Fähigkeit ermöglicht die schnelle Produktion von "Talking-Head-Videos" ohne die Notwendigkeit von Kameras oder Schauspielern.

Welche automatisierten Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit?

HeyGen beinhaltet eine robuste "Auto-Subtitles"-Generierung, die Ihre Videoinhalte automatisch transkribiert, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu verbessern. Diese technische Funktion stellt sicher, dass Ihre Videos effizient ein breiteres Publikum erreichen.

Welche Tools bietet HeyGen für Live-Inhalte und Streaming?

HeyGen fungiert als leistungsstarker "Live-Update-Video-Maker" und "Live-Streaming-Studio", das dynamische Inhaltserstellung und -übertragung ermöglicht. Es bietet auch "Multistreaming-Software"-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Plattformen gleichzeitig zu erreichen.

