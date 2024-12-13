HeyGen optimiert die Produktion vielfältiger Bildungsinhalte durch seine AI-gestützte Plattform. Durch die mühelose Umwandlung von Text in Video und das Angebot von AI-Sprachübertragungen reduziert es erheblich die Zeit und den Aufwand, die normalerweise für die Erstellung hochwertiger, langformatiger Bildungs-Videos erforderlich sind, ohne umfangreiche technische Fähigkeiten zu benötigen.