Steigern Sie das Engagement und vereinfachen Sie die Inhaltserstellung für Ihre Produktlisten, indem Sie unsere AI-Avatare nutzen, um Ihre Botschaft wirkungsvoll zu übermitteln.

Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Video, das auf Marketingfachleute und Content-Ersteller zugeschnitten ist und die Geschwindigkeit und Wirkung einer AI-Videoerstellungsplattform demonstriert. Diese schnelle Abfolge, mit modernen Grafiken und einem trendigen Hintergrundmusikstück, sollte HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzen, um schnell eine überzeugende Botschaft zu übermitteln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für Produktlisten, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager richtet und zeigt, wie man überzeugende Produktpräsentationen erstellt. Mit einem sauberen, eleganten visuellen Stil, professioneller Hintergrundmusik und prominenten Untertiteln sollte dieses Video die Unterstützung von HeyGens Medienbibliothek/Stock nutzen, um Produktdemonstrationen zu verbessern.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges informatives Animationsvideo, ideal für Unternehmensschulungen, HR-Abteilungen und E-Learning-Content-Ersteller, das die Vielseitigkeit eines Erklärvideo-Makers für interne Kommunikation und Schulungen veranschaulicht. Diese ansprechende, lehrreiche Animation, gepaart mit einer ruhigen, artikulierten Stimme und On-Screen-Text, sollte zeigen, wie HeyGens Vorlagen & Szenen und das Anpassen & Exportieren von Seitenverhältnissen die Erstellung vielfältiger Inhalte vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Erklärvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in überzeugende Erklärvideos mit einer intuitiven, AI-gestützten Plattform, die auf Geschwindigkeit und Qualität ausgelegt ist.

Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr vorhandenes Skript einfügen oder unser AI eines für Sie erstellen lassen. Unsere Plattform wandelt Ihren Text in einen visuellen Entwurf um, indem sie die Text-zu-Video-Funktion nutzt.
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen oder beginnen Sie von Grund auf neu, um sicherzustellen, dass Ihr Erklärvideo mit Ihrer Botschaft und Ihrem Stil übereinstimmt.
Step 3
Fügen Sie einen AI-Avatar hinzu
Integrieren Sie einen lebensechten AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren, das Engagement zu erhöhen und einen professionellen Moderator für Ihre Animationsvideos bereitzustellen.
Step 4
Exportieren Sie mit Untertiteln
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie genaue Untertitel und Beschriftungen generieren, und exportieren Sie es dann in verschiedenen Formaten für nahtloses Teilen auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Effiziente E-Learning-Inhaltserstellung

Entwickeln Sie umfassende Erklärvideos für Online-Kurse und Schulungsmodule, um Ihre Bildungsreichweite effizient zu skalieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Erklärvideos vereinfachen?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoerstellungsplattform, die als benutzerfreundlicher Erklärvideo-Maker konzipiert ist. Unsere Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, Skripte mühelos in professionelle Erklärvideos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und dynamische Szenen verwendet werden.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt modernste künstliche Intelligenz, um seine Plattform zu betreiben, mit realistischen AI-Avataren und ausgefeilten AI-Voiceover-Fähigkeiten. Diese AI-Videoerstellungsplattform bietet auch eine Vielzahl von Videovorlagen und Branding-Kontrollen, die eine einfache Anpassung für jedes Projekt ermöglichen.

Kann HeyGen ansprechende Videos für Marketing und soziale Medien erstellen?

Absolut, HeyGen befähigt Marketingfachleute und Kleinunternehmer, hochwertige Social-Media-Videos und wirkungsvolle Werbevideos zu produzieren. Unsere Plattform erleichtert die Erstellung animierter Videos mit professionellen Untertiteln und Beschriftungen, ideal für eine starke Marketingstrategie.

Unterstützt HeyGen die Erstellung professioneller Animationsvideos?

Ja, HeyGen ist eine robuste Videoerstellungsplattform, die die Erstellung professioneller Animations- und Erklärvideos ermöglicht. Mit einer umfassenden Bibliothek von Vorlagen und einem Drag-and-Drop-Editor können Benutzer polierte Inhalte für E-Learning, interne Kommunikation und mehr produzieren.

