Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Recruiter und Customer-Success-Teams: Was wäre, wenn Sie eine 45-sekündige, warme und freundliche personalisierte Videobotschaft senden könnten? Dieses kurze Video sollte die Kraft demonstrieren, Kandidaten oder Kunden auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Voiceover-Generierung, um eine einladende Botschaft zu gestalten, die wirklich heraussticht.
Beispiel-Prompt 2
Ein dynamisches 60-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und Content-Ersteller richtet, sollte darauf abzielen, das Markenbewusstsein in die Höhe zu treiben. Mit einem lebhaften und modernen visuellen und akustischen Stil, professionellen Visuals und schnellen Schnitten zeigt dieses Stück, wie HeyGens Vorlagen & Szenen die professionelle Videoproduktion vereinfachen, komplett mit automatischen Untertiteln für maximale Reichweite.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo für technikaffine Profis und Videoproduzenten, das sich auf die Optimierung vorhandenen Filmmaterials konzentriert. Betonen Sie, wie HeyGen als intuitiver Video-Editor fungiert, um Inhalte vor der Veröffentlichung zu verfeinern. Zeigen Sie die Nützlichkeit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Verbesserung der Visuals und der Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für die perfekte Passform über soziale Medienkanäle hinweg, und positionieren Sie es als leistungsstarkes LinkedIn-Video-Tool-Komplement.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Ihr LinkedIn-Video-Tool funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Kurzvideos für LinkedIn. Nutzen Sie AI-Funktionen und Vorlagen, um schnell professionellen Inhalt zu produzieren, der Aufmerksamkeit erregt und Ihre Marke stärkt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video
Beginnen Sie Ihr Videoprojekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen wählen. Fügen Sie einfach Ihre Inhalte hinzu, um eine überzeugende Erzählung für Ihr LinkedIn-Publikum zu erstellen.
2
Step 2
Personalisieren Sie mit AI
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie AI-Avatare einbinden, die Ihr Skript zum Leben erwecken. Wählen Sie aus verschiedenen Optionen, um eine einzigartige und unvergessliche Präsentation zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel für Klarheit hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft zugänglich und wirkungsvoll ist, indem Sie automatisch genaue Untertitel generieren. Dies verbessert das Engagement, insbesondere für Zuschauer ohne Ton.
4
Step 4
Exportieren für LinkedIn
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in einem geeigneten Seitenverhältnis für LinkedIn. Ihr Video ist bereit für die sofortige Freigabe, um Ihr professionelles Netzwerk zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochwirksame LinkedIn-Videoanzeigen

Gestalten Sie leistungsstarke LinkedIn-Videoanzeigen mit AI, um gezielte Leads zu generieren und das Markenbewusstsein effizient zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Plattformen wie LinkedIn?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle LinkedIn-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität zu erstellen. Der intuitive Video-Editor und die umfangreichen Videovorlagen vereinfachen den gesamten Videoproduktionsprozess und machen es zu einem effektiven LinkedIn-Video-Tool.

Kann HeyGen mir helfen, personalisierte Videobotschaften für mehr Engagement zu erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht die Erstellung personalisierter Videobotschaften in großem Maßstab, indem AI-Funktionen genutzt werden, um Inhalte für Ihr Publikum anzupassen. Diese Fähigkeit ist ideal für Video-Prospecting-Tools und steigert das Engagement auf sozialen Medienkanälen erheblich.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videoqualität und -wirkung?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Funktionen, darunter realistische AI-Avatare, Voiceover-Generierung und automatische Untertitelgenerierung, um Ihre Videoqualität zu steigern. Sie können auch Branding-Kontrollen nutzen, um das Markenbewusstsein zu erhalten und Videos in verschiedenen Formaten wie MP4 zu exportieren.

Wie kann HeyGen die Erstellung von sowohl kurzen als auch langen Videos unterstützen?

HeyGens flexibler Video-Editor und diverse Videovorlagen sind sowohl für kurze als auch lange Videos konzipiert und anpassbar für jeden sozialen Medienkanal. Die umfassenden Tools ermöglichen einfaches Bearbeiten, robuste Medienbibliotheksunterstützung und die Einbindung effektiver Handlungsaufforderungen.

