LinkedIn Video Maker: Stärken Sie Ihre professionelle Marke
Erstellen Sie wirkungsvolle LinkedIn-Videos, um Ihr Geschäft auszubauen, indem Sie Skripte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion in ansprechende Inhalte verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Erstellen Sie ein dynamisches 90-sekündiges Fallstudienvideo für Marketingfachleute, die hochwirksame LinkedIn-Videos entwickeln möchten, die den Traffic auf ihre Website lenken. Visuell sollten schnelle Schnitte und eindrucksvolle Statistiken mit animiertem Text eingebunden werden, ergänzt durch einen energetischen Soundtrack. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, damit der Inhalt auch ohne Ton konsumierbar ist.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 2-minütiges Einführungsvideo für Recruiter oder HR-Profis, das die Unternehmenskultur zeigt und die Kraft eines LinkedIn-Profil-Video-Makers nutzt, um wirkungsvolle LinkedIn-Videoinhalte zu erstellen. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die in einer positiven Arbeitsumgebung interagieren, begleitet von aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Präsentation zu personalisieren und ansprechende virtuelle Teammitglieder zu erstellen.
Gestalten Sie ein schnelles 45-sekündiges Tutorial-Video für Content-Ersteller und Pädagogen, das zeigt, wie sie ihre bestehenden Landschafts- und Quadratvideos für verschiedene soziale Plattformen optimieren können. Der visuelle Stil sollte klar und instruktiv sein, mit deutlichen Bildschirmaufnahmen und einer freundlichen, ermutigenden Stimme. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit hervor, indem Sie HeyGens Feature zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte erwähnen, um eine nahtlose Anpassung der Inhalte zu ermöglichen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen von ansprechenden LinkedIn-Videos.
Erstellen Sie schnell überzeugende LinkedIn-Videos, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen und das Engagement zu steigern.
Kundenerfolge präsentieren.
Verwandeln Sie Kundenreferenzen in kraftvolle Videogeschichten, um Vertrauen aufzubauen und neue Kunden auf LinkedIn zu gewinnen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von LinkedIn-Videos vereinfachen?
HeyGen dient als intuitiver Online-Video-Editor und LinkedIn-Video-Maker, der eine Vielzahl von Videovorlagen bietet, um schnell professionellen Inhalt zu produzieren. Sie können diese Vorlagen nutzen, um wirkungsvolle LinkedIn-Videos zu erstellen, die eine starke Markenpräsenz aufbauen.
Welche Videoformate und Seitenverhältnisse unterstützt HeyGen für LinkedIn?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen zu erstellen, einschließlich Landschafts- und Quadratvideos, um eine optimale mobile Ansicht auf LinkedIn zu gewährleisten. Alle Videos können im universell kompatiblen MP4-Format exportiert werden, bereit für Ihren LinkedIn-Feed oder LinkedIn-Videoanzeigen.
Bietet HeyGen einzigartige Funktionen zur Verbesserung meiner LinkedIn-Inhalte?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Social-Media-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen, komplett mit Sprachgenerierung und animierten Textstilen. Diese Fähigkeiten helfen Ihnen, professionelle LinkedIn-Videoanzeigen zu produzieren, die den Traffic auf Ihre Website lenken.
Wie hilft HeyGen beim Aufbau einer starken Marke und beim Wachstum meines Geschäfts auf LinkedIn?
HeyGen befähigt Sie, wirkungsvolle LinkedIn-Videos zu erstellen, indem es Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierte Logos und Farben bietet, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt perfekt mit Ihrer Identität übereinstimmt. Das konsequente Teilen von polierten LinkedIn-Videos hilft, Ihr Geschäft auszubauen und einen starken Markenruf aufzubauen.