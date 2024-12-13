Wachstum mit LinkedIn Gesponserten Videoanzeigen freischalten

Steigern Sie mühelos Ihre Markenbekanntheit und generieren Sie Leads. Erstellen Sie überzeugende Videoanzeigen für professionelle Zielgruppen mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Tutorialvideo für digitale Vermarkter und Spezialisten für Lead-Generierung, das die genauen Schritte zur Einrichtung und Integration von Lead-Gen-Formularen innerhalb einer gesponserten Inhaltskampagne mit LinkedIn's Campaign Manager veranschaulicht. Das Video sollte einen bildschirmaufnahmeintensiven visuellen Ansatz mit einem korporativen Audiostil verfolgen, um Klarheit zu gewährleisten. Verwenden Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und die Abschlussraten bei leiser Betrachtung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 1-minütiges Erklärvideo für Anzeigenstrategen und Datenanalysten, das sich auf fortgeschrittene Techniken zur Optimierung von LinkedIn Videoanzeigen für überlegene Abschlussraten und effektives Targeting über verschiedene Anzeigensets hinweg konzentriert. Der visuelle und Audio-Stil sollte dynamisch und datengetrieben sein und visuelle Darstellungen von Analysen einbeziehen. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um die Erkenntnisse mit einer professionellen und konsistenten Bildschirmpräsenz zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Tipps-Video für Content-Ersteller und Social-Media-Vermarkter, das Best Practices für die Einbindung von Videountertiteln zur Steigerung des Engagements und die effektive Nutzung des LinkedIn Audience Network für ein breiteres professionelles Publikum zeigt. Die visuelle Präsentation sollte ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und einem visuell ansprechenden Design, ergänzt durch einen optimistischen, motivierenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um das Video schnell mit relevanten und hochwertigen visuellen Inhalten zu füllen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie LinkedIn Gesponserte Videoanzeigen funktionieren

Meistern Sie den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Videoanzeigen für professionelle Zielgruppen auf LinkedIn, die darauf ausgelegt sind, Ihre Markenbekanntheit zu steigern und die Lead-Generierung voranzutreiben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre ansprechenden Videoinhalte
Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um ein überzeugendes Video zu erstellen, das den Videoanzeigen-Spezifikationen von LinkedIn entspricht und optimale Leistung und professionelle Anziehungskraft bietet.
2
Step 2
Konfigurieren Sie Ihre Kampagne im Campaign Manager
Legen Sie im LinkedIn Campaign Manager Ihre Kampagnenziele, Ihr Budget fest und definieren Sie Ihre professionellen Zielgruppen mit präzisem Anzeigentargeting. Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten bereit ist.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Elemente für Wirkung hinzu
Laden Sie Ihre Videoanzeige hoch und erweitern Sie ihre Reichweite, indem Sie von HeyGen generierte Untertitel/Captions für die Zugänglichkeit hinzufügen. Integrieren Sie einen klaren Call-to-Action oder ein Lead-Gen-Formular, um sofortiges Engagement zu fördern.
4
Step 4
Starten und verfolgen Sie die Leistung
Veröffentlichen Sie Ihr LinkedIn gesponsertes Video und überwachen Sie wichtige Kennzahlen wie Abschlussraten, um das Engagement zu verstehen. Konsistentes Branding, erleichtert durch HeyGens Branding-Kontrollen, verstärkt Ihre Botschaft.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Automatisieren Sie Videos zu Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie mühelos kraftvolle Videos zu Kundenerfolgsgeschichten, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen und Interessenten durch Ihre gesponserten Kampagnen effektiv in wertvolle Leads umwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Sichtbarkeit meiner Marke auf LinkedIn erhöhen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, überzeugende "LinkedIn Gesponserte Inhalte" mit benutzerdefinierten "AI-Avataren" und gebrandeten visuellen Elementen zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft im "LinkedIn-Feed" hervorsticht, um "professionelle Zielgruppen" effektiv zu erreichen und die "Markenbekanntheit" zu steigern.

Welche technischen Spezifikationen unterstützt HeyGen für LinkedIn Videoanzeigen?

HeyGen vereinfacht die Einhaltung der "Videoanzeigen-Spezifikationen", indem es robuste "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" bietet, die für die LinkedIn-Plattform geeignet sind. Dies stellt sicher, dass Ihre hochwertigen Inhalte für verschiedene Platzierungen optimiert sind und sich nahtlos in Ihre "Campaign Manager" "Anzeigensets" integrieren.

Können HeyGen-Videos für LinkedIn-Lead-Generierungskampagnen optimiert werden?

Absolut. HeyGens Text-zu-Video-Funktionen und vielfältige Vorlagen ermöglichen es Ihnen, überzeugende "Videoanzeigen" zu erstellen, die starke "Call-to-Action"-Elemente enthalten. Diese Videos sind ideal, um Engagement zu fördern und Zuschauer durch "Lead-Gen-Formulare" zu konvertieren, was Ihre "Lead-Generierung" effektiv steigert.

Wie erleichtert HeyGen die effiziente Erstellung professioneller LinkedIn-Videoanzeigen?

HeyGen rationalisiert den gesamten Produktionsprozess, indem es eine schnelle Text-zu-Video-Generierung mit realistischen "AI-Avataren" und "Voiceover-Generierung" ermöglicht. Dies erlaubt eine schnelle Iteration und Bereitstellung von polierten "LinkedIn gesponserten Videoanzeigen"-Inhalten, spart Zeit und hält gleichzeitig einen professionellen Standard für Ihre "professionellen Zielgruppen" aufrecht.

