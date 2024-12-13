LinkedIn-Profil-Videoersteller: Stärken Sie Ihre professionelle Marke

Erstellen Sie mühelos personalisierte Marken-Videos für LinkedIn mit HeyGens anpassbaren Vorlagen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein dynamisches 30-sekündiges LinkedIn-Profilvideo, ideal für Arbeitssuchende und Personal-Branding-Experten, das Ihre einzigartigen Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit zur Schau stellt. HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen helfen dabei, einen polierten, professionellen visuellen Stil mit einer klaren, selbstbewussten Stimme zu erreichen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Kleinunternehmer und Vermarkter ist ein ansprechendes 45-sekündiges Werbevideo unerlässlich, um einen neuen Service oder ein Produkt auf LinkedIn vorzustellen. Überlegen Sie, wie HeyGens AI-Avatare die wichtigsten Funktionen in einem modernen, energetischen visuellen Stil präsentieren könnten, ergänzt durch mitreißende Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 2
Branchenexperten, die einen wichtigen Trend oder eine Erkenntnis diskutieren möchten, können ein autoritatives 60-sekündiges Thought-Leadership-Video produzieren. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten ermöglicht es, Ihre Inhalte mit einem sauberen, professionellen visuellen Stil zum Leben zu erwecken und sorgt für eine ruhige und informative Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Veranstaltungsorganisatoren und Webinar-Hosts müssen einen lebendigen 20-sekündigen Kurzvideo-Teaser für eine bevorstehende Veranstaltung erstellen. Lassen Sie HeyGens Untertitel/Caption die Handlungsaufforderung und die wichtigsten Details hervorheben und einen wirkungsvollen visuellen Stil schaffen, der sofort Aufmerksamkeit erregt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein LinkedIn-Profilvideo erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende LinkedIn-Profilvideos mit intuitiven Tools. Stärken Sie Ihre professionelle Präsenz und verbinden Sie sich effektiv mit Ihrem Netzwerk, ohne Bearbeitungskenntnisse zu benötigen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Videovorlage
Starten Sie schnell, indem Sie aus verschiedenen professionellen Vorlagen & Szenen auswählen. Diese Grundlage hilft Ihnen, mühelos Ihr LinkedIn-Videoprojekt mit anpassbaren Vorlagen zu beginnen.
2
Step 2
Personalisieren Sie mit Branding
Verwenden Sie die Branding-Kontrollen, um Ihr einzigartiges visuelles Erscheinungsbild zu integrieren, einschließlich Ihres Logos, Ihrer Farben und benutzerdefinierter Schriftarten. Erstellen Sie wirklich personalisierte gebrandete Videos, die Ihr professionelles Image widerspiegeln.
3
Step 3
Fügen Sie klare Untertitel und Erzählungen hinzu
Steigern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis mit automatisch generierten Untertiteln/Captions. Verbessern Sie Ihre Botschaft weiter mit professionellen Voiceovers für ein poliertes Gefühl, indem Sie leistungsstarke Bearbeitungsfunktionen nutzen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie das optimierte Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und stellen Sie sicher, dass sie perfekt für LinkedIn dimensioniert ist, indem Sie Größenanpassungen im Seitenverhältnis & Exporte verwenden. Ihr professionelles Video ist jetzt bereit, LinkedIn-Videos zu erstellen, die Ihr Netzwerk beeindrucken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie berufliche Erfolge & Erfolge hervor

Präsentieren Sie effektiv Ihre vergangenen Erfolge und Kundenreferenzen in ansprechenden Videoformaten direkt auf Ihrem LinkedIn-Profil.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende LinkedIn-Videos ohne umfangreiche Bearbeitungskenntnisse zu erstellen?

HeyGen dient als intuitiver "LinkedIn-Profil-Videoersteller", der "anpassbare Vorlagen" und leistungsstarke "AI-Funktionen" bietet, um mühelos "LinkedIn-Videos" zu erstellen, die auffallen, selbst wenn "keine Bearbeitungskenntnisse erforderlich" sind.

Kann ich mit HeyGen personalisierte, gebrandete Videos für LinkedIn-Marketing erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, "personalisierte gebrandete Videos" zu produzieren, die Ihr "LinkedIn-Video-Marketing" aufwerten. Sie können das Logo, die Farben und eine klare "Handlungsaufforderung" Ihrer Marke einfach mit den umfassenden "Bearbeitungsfunktionen" integrieren.

Bietet HeyGen AI-Funktionen zur Verbesserung meines LinkedIn-Video-Contents?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche "AI-Funktionen", um Ihre Inhaltserstellung zu optimieren. Nutzen Sie die "AI-gestützten automatisch generierten Skripte" und die "Sprachgenerierung", um Text in professionelle, ansprechende "Kurzvideos" für LinkedIn zu verwandeln.

Welche Art von LinkedIn-Videos kann ich mit HeyGens Online-Video-Editor erstellen?

Als vielseitiger "Online-Video-Editor" ermöglicht HeyGen die Produktion verschiedener "LinkedIn-Videos", einschließlich Profilvorstellungen, Werbeinhalten und "Kurzvideos". Passen Sie Ihre Inhalte einfach mit Größenanpassungen im Seitenverhältnis an, um das optimale Seherlebnis auf LinkedIn zu gewährleisten.

