Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein warmes und einladendes 45-Sekunden-Video, maßgeschneidert für HR-Profis und Recruiter, könnte einen authentischen Einblick in die Unternehmenskultur kraftvoll präsentieren. Die "Hinter-den-Kulissen"-Ästhetik, mit echten Mitarbeiterinteraktionen und einer freundlichen, ansprechenden Stimme, die mit HeyGens "Voiceover-Generierung" erstellt wurde, würde von leichter, motivierender Hintergrundmusik begleitet. Dieser Ansatz zur Erstellung von LinkedIn-Videos humanisiert eine Marke tiefgehend und zieht Talente an, indem er die Erzählung anpasst.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein dynamisches 60-Sekunden-Video vor, das für Marketingprofis entwickelt wurde, um ein neues Produkt oder eine Dienstleistung vorzustellen. Dieses Marken-Video würde einen eleganten, modernen visuellen Stil mit energetischer Musik und klaren, hochauflösenden Bildern bieten, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten Botschaften mit HeyGens integrierten "Untertiteln" für maximale Wirkung liegt. Das Ziel ist es, Begeisterung zu erzeugen und den Wert klar zu kommunizieren, indem animierte Textstile verwendet werden, um Handlungsaufforderungen effektiv hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Vordenker, die schnelle, wirkungsvolle Einblicke verbreiten möchten, sollten ein prägnantes 15-Sekunden-Video erstellen. Dieses Stück Content-Erstellung würde einen direkten, professionellen visuellen Stil mit einem einfachen, aufgeräumten Hintergrund und einem klaren, autoritativen Sprecher beibehalten, idealerweise ein AI-Avatar von HeyGen, ergänzt durch minimale, unaufdringliche Hintergrundmusik. Es ermöglicht eine konsistente Markenrepräsentation und die schnelle Produktion von maßgeschneiderten Videos für LinkedIn.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der LinkedIn-Branding-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, gebrandete Videoinhalte für LinkedIn, um Ihre Präsenz zu stärken und Ihr berufliches Netzwerk mit intuitiven Tools zu engagieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Video-Vorlagen wählen, die für LinkedIn optimiert sind, um schnell Ihr gebrandetes Video-Projekt zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Integrieren Sie Ihre Markenidentität, indem Sie Logos hinzufügen, Markenfarben anpassen und Text personalisieren, um Ihre einzigartige Botschaft und Ihren Stil widerzuspiegeln.
3
Step 3
Erweitern Sie mit reichhaltigen Medien
Heben Sie Ihr Video mit dynamischen visuellen und Audioelementen hervor, indem Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für Bilder, Videos und Musik nutzen.
4
Step 4
Optimieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie sicherstellen, dass es den LinkedIn-Spezifikationen entspricht, mit Größenanpassung und Export im richtigen Seitenverhältnis, und teilen Sie es dann direkt mit Ihrem Netzwerk.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Erstellen Sie professionelle, ansprechende AI-gestützte Videos, um authentische Kundenerfolgsgeschichten zu teilen, die Glaubwürdigkeit und Vertrauen für Ihre Marke auf LinkedIn aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende LinkedIn-Branding-Videos zu erstellen?

HeyGen befähigt Sie, ein führender LinkedIn-Branding-Video-Macher zu werden, indem es eine intuitive Plattform bietet, um wirkungsvolle Marken-Videos zu erstellen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Video-Vorlagen, passen Sie sie mit AI-Avataren und Voiceovers an und integrieren Sie reichhaltige Grafiken, um Ihre Unternehmenskultur und Rekrutierungsbemühungen zu verbessern. Dies stellt sicher, dass Ihre Content-Erstellung heraussticht und effektiv Ihre Zielgruppe anspricht.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für meine gebrandeten LinkedIn-Videos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Videos für eine professionelle LinkedIn-Präsenz vollständig anzupassen. Fügen Sie einfach Ihr Logo hinzu, integrieren Sie benutzerdefinierten Text mit animierten Textstilen, wählen Sie aus verschiedenen Hintergründen und integrieren Sie Musik, die zur einzigartigen Identität Ihrer Marke passt. Unsere kreativen Assets und Themen machen es einfach, wirklich gebrandeten Content zu produzieren.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung hochwertiger LinkedIn-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von LinkedIn-Videos mit seinem intuitiven Workflow und der Drag-and-Drop-Einfachheit, wodurch fortschrittliche Videobearbeitungsfunktionen für jeden zugänglich werden. Verwandeln Sie Text in Video, nutzen Sie vorgefertigte Inhalte und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um schnell professionelle Videos zu produzieren. Dies rationalisiert Ihre Content-Erstellung, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Kann ich AI-Funktionen innerhalb von HeyGen nutzen, um meinen LinkedIn-Video-Content zu verbessern?

Absolut, HeyGens robuste AI-Funktionen sind darauf ausgelegt, Ihre LinkedIn-Videos erheblich zu verbessern. Integrieren Sie realistische AI-Avatare und generieren Sie professionelle Voiceovers direkt aus Ihrem Skript, um fesselnde Erzählungen zu erstellen. Diese AI-gestützten Tools, kombiniert mit reichhaltigen Grafiken und Animationen, helfen Ihnen, dynamischen Content zu produzieren, der Aufmerksamkeit erregt und das Engagement auf LinkedIn steigert.

