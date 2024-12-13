LinkedIn-Brand-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Erstellen Sie schnell professionelle LinkedIn-Videos mit anpassbaren Vorlagen, um Ihre Markenbekanntheit zu steigern.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für Kleinunternehmer, das zeigt, wie der LinkedIn-Brand-Video-Generator von HeyGen die professionelle Videoproduktion vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit klaren Grafiken und einer von HeyGen generierten, autoritativen Voiceover, die den Prozess vom Skript bis zum endgültigen Ergebnis mit einem AI-Avatar erklärt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Video für Marketingfachleute, das die Videovorlagen von HeyGen als schnelle Lösung zur Erstellung ansprechender LinkedIn-Videos präsentiert. Das Video sollte einen lebhaften, schnellen visuellen Stil haben, der verschiedene Vorlagenanwendungen hervorhebt, ergänzt durch klare, automatisch generierte Untertitel, um die Zugänglichkeit und Informationsspeicherung für Zuschauer in unterschiedlichen Umgebungen zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein personalisiertes 45-sekündiges Video für Recruiter und HR-Manager, das zeigt, wie man Nachrichten anpassen kann, um Top-Talente mit HeyGen für ansprechende Inhaltserstellung auf LinkedIn zu gewinnen. Visuell sollte ein warmes und einladendes Ästhetik angestrebt werden, mit vielfältigen professionellen Umgebungen, unterstützt durch die Text-zu-Video-Funktionalität, um Nachrichten schnell anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 2-minütiges Video für Unternehmenskommunikationsteams, das komplexe Dienstleistungen durch die robusten Funktionen von HeyGen für LinkedIn-Videoanzeigen erklärt, um letztendlich die Markenbekanntheit zu steigern. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und poliert sein, wobei HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis genutzt werden, um eine optimale Darstellung in LinkedIn-Feeds zu gewährleisten und eine gut strukturierte Erzählung aus einem Skript zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein LinkedIn-Brand-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende LinkedIn-Videos, die Ihre Marke aufwerten und die Aufmerksamkeit Ihres Publikums fesseln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie damit, Ihre Ideen in ein Video zu verwandeln. Sie können Ihr Skript einfügen, um Videoinhalte automatisch mit Text-zu-Video zu generieren, oder aus verschiedenen Videovorlagen auswählen, um Ihr Projekt zu starten. Dies stellt sicher, dass Ihre anfänglichen Videoinhalte mit Ihrer Markenbotschaft übereinstimmen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Markenidentität an
Passen Sie Ihr Video an, um die einzigartige Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln. Wenden Sie das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens mit umfassenden Branding-Kontrollen an, um Konsistenz zu gewährleisten und die Markenbekanntheit in all Ihren LinkedIn-Videos zu stärken.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende AI-Elemente hinzu
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit fortschrittlichen AI-Funktionen. Integrieren Sie realistische AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren, oder nutzen Sie die Medienbibliothek für relevantes Stockmaterial, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte dynamisch und fesselnd sind.
4
Step 4
Exportieren Sie für LinkedIn-Optimierung
Finalisieren Sie Ihr Video für maximale Wirkung auf LinkedIn. Fügen Sie automatische Untertitel/Bildunterschriften hinzu, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu verbessern, und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video im optimalen MP4-Format, bereit zur Freigabe, um Ihre Präsenz zu steigern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten hervorheben

Teilen Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten auf LinkedIn durch ansprechende AI-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende LinkedIn-Videos für meine Marke zu erstellen?

HeyGen ist ein leistungsstarker LinkedIn-Video-Maker, mit dem Sie mühelos professionelle Videoinhalte erstellen können. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um die Markenbekanntheit effizient auf der Plattform zu steigern.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung meiner LinkedIn-Videoanzeigen?

HeyGen bietet robuste AI-Funktionen zur Anpassung, einschließlich umfassender Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren. Sie können auch verschiedene Videovorlagen und erweiterte Bearbeitungsfunktionen nutzen, um Ihre Videoinhalte für spezifische LinkedIn-Videoformate anzupassen.

Unterstützt HeyGen das Hinzufügen von Untertiteln und den Export von LinkedIn-Videos in verschiedenen Formaten?

Ja, HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und Bildunterschriften, wodurch Ihre LinkedIn-Videos zugänglicher und ansprechender werden. Sie können auch Ihre endgültigen Videoinhalte mit Größenanpassung im Seitenverhältnis exportieren, einschließlich des universell kompatiblen MP4-Formats für eine optimale LinkedIn-Freigabe.

Kann HeyGen schnell kurze Videos für LinkedIn ohne umfangreiche Bearbeitung erstellen?

Absolut! Als effizienter LinkedIn-Brand-Video-Generator bietet HeyGen eine Vielzahl von Videovorlagen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Dies ermöglicht es Ihnen, professionelle, kurze Videos mit AI-Funktionen wie Voiceover-Generierung zu erstellen, wodurch der Bedarf an komplexer Bearbeitung erheblich reduziert wird.

