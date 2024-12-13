Leistungsstarker LinkedIn Ads Video Maker für B2B-Wachstum

Stellen Sie sich ein dynamisches 30-sekündiges LinkedIn-Werbevideo vor, das speziell für B2B-Marketer entwickelt wurde und zeigt, wie HeyGen die B2B-Video-Werbung revolutioniert. Dieses Video sollte einen eleganten, professionellen visuellen Stil aufweisen, komplett mit modernen Grafiken und einem inspirierenden, unternehmerischen Hintergrundtrack. Heben Sie die Einfachheit hervor, mit einer professionellen LinkedIn-Vorlage zu beginnen und dann mühelos überzeugenden Inhalt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Marketer richtet, mit dem alleinigen Ziel, scroll-stoppende Videos zu erstellen, die konvertieren. Verwenden Sie eine lebendige, auf Konversion fokussierte Ästhetik mit hellen, auffälligen Farben und einer kristallklaren, überzeugenden Stimme. Betonen Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen, um Schlüsselbotschaften zu übermitteln, und nutzen Sie die Voiceover-Generierungsfunktion für eine polierte, professionelle Erzählung, um maximale Publikumsbindung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Ein 60-sekündiges Anleitungsvideo wird für kreative Fachleute benötigt, die ihre Anzeigen vollständig anpassen möchten. Die visuelle Präsentation sollte sauber, illustrativ und sehr informativ sein, unterstützt von einem ruhigen, fachkundigen Erzähler. Erklären Sie, wie HeyGen die einfache Hinzufügung von benutzerdefinierten Textüberlagerungen über die Text-zu-Video aus Skript-Funktion ermöglicht und durch die automatische Generierung von Untertiteln/Untertiteln für ein universelles Verständnis sorgt, was wirklich personalisierte Inhalte ermöglicht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein kraftvolles 30-sekündiges Video für Produktmanager und Vertriebsteams, die die Reichweite und Wirkung ihrer neuesten Angebote maximieren möchten. Dieses Video erfordert einen energiegeladenen, positiven visuellen Stil, der wirkungsvolle Bilder und eine autoritative, professionelle Stimme integriert. Präsentieren Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Attraktivität zu steigern und die Bequemlichkeit der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für eine makellose Präsentation über alle LinkedIn-Werbeplatzierungen hinweg zu unterstreichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der LinkedIn Ads Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videoanzeigen für LinkedIn. Maximieren Sie Ihre Reichweite und Wirkung mit intuitiven Tools, die sicherstellen, dass Ihre B2B-Video-Werbung heraussticht.

1
Step 1
Erstellen aus LinkedIn-Videovorlagen
Beginnen Sie Ihre LinkedIn-Werbeanzeige, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen auswählen. Unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen bietet eine solide Grundlage und vereinfacht Ihren kreativen Prozess.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Anzeigendesign an
Passen Sie Ihr Video an Ihre Marke an, indem Sie die Drag-and-Drop-Videobearbeitung verwenden. Passen Sie Layouts, Farben und Schriftarten einfach an, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft perfekt mit Ihren Kampagnenzielen übereinstimmt.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit Textüberlagerungen, reichhaltigen Grafiken und relevanten Medien. Unsere integrierte Medienbibliothek hilft Ihnen, wirkungsvolle Bilder und Botschaften hinzuzufügen, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.
4
Step 4
Export für LinkedIn-Anzeigen
Exportieren Sie nahtlos Ihre hochwertige Videoanzeige. Unsere Plattform optimiert Ihr Video für LinkedIn und ermöglicht es Ihnen, Assets direkt in Ihr LinkedIn Ads-Konto zu exportieren, um die Reichweite und Wirkung zu maximieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten in professionelle, ansprechende AI-gestützte Videos, um Vertrauen aufzubauen und B2B-Konversionen auf LinkedIn zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Erstellung von LinkedIn-Werbevideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Videoanzeigen für LinkedIn zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Gestalten Sie mühelos hochwertige Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Reichweite sowie Wirkung auf der Plattform maximieren.

Welche kreativen Assets bietet HeyGen für LinkedIn-Videos?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek kreativer Assets, darunter anpassbare Vorlagen, ansprechende Textüberlagerungen und Unterstützung für diverse Medienbibliotheken. Sie können Ihre Anzeigen mühelos mit Branding-Kontrollen, Animationen und reichhaltigen Grafiken anpassen, indem Sie die intuitive Drag-and-Drop-Videobearbeitungsoberfläche nutzen.

Vereinfacht HeyGen den Workflow für LinkedIn-Werbevideos?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihren Workflow für LinkedIn-Werbevideos zu optimieren und bietet nahtlose Integration. Sie können Inhalte in professioneller Qualität erstellen und dann Assets direkt in Ihr LinkedIn Ads-Konto exportieren, um die Effizienz des gesamten Workflows zu steigern.

Kann ich mit HeyGen Videos für verschiedene LinkedIn-Zielgruppen personalisieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte für verschiedene LinkedIn-Zielgruppen zu erstellen, was für effektives LinkedIn-Video-Marketing entscheidend ist. Nutzen Sie AI-Avatare und passen Sie die Voiceover-Generierung an, um maßgeschneiderte Botschaften zu erstellen, die bei bestimmten Segmenten Anklang finden.

