LinkedIn Ads Tutorial Video Generator: Master LinkedIn Ads

Steigern Sie das Engagement bei LinkedIn Ads und ziehen Sie Aufmerksamkeit auf sich. Erstellen Sie überzeugende, leistungsstarke Video-Tutorials schneller mit leistungsstarken AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Kleinunternehmer wird ein dynamisches 60-sekündiges Video benötigt, um zu zeigen, wie man leistungsstarke Videoanzeigen zur Lead-Generierung auf LinkedIn erstellt. Die Ästhetik sollte lebendig und erfolgsorientiert sein, mit klaren visuellen Darstellungen und einem mitreißenden Soundtrack. HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion wird genutzt, um maximale Zugänglichkeit und Engagement zu gewährleisten, selbst wenn das Video ohne Ton angesehen wird, und die Zuschauer durch die Erstellung überzeugender Handlungsaufforderungen zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Marketingmanager, die sich intensiv mit der Optimierung ihrer LinkedIn-Werbekampagnenziele beschäftigen möchten, würden von einem informativen 90-sekündigen Produkt-Tutorial profitieren. Der visuelle Ansatz sollte sehr lehrreich sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Anmerkungen, begleitet von einer ruhigen, detaillierten Stimme. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen kann effizient diese umfassende Anleitung zur Erreichung besserer Marketingmetriken und Funnel-Building produzieren.
Beispiel-Prompt 3
Kreativteams und Content-Ersteller, die das Geschichtenerzählen meistern möchten, um Aufmerksamkeit zu erregen und virale Anzeigen in sozialen Medien, insbesondere auf LinkedIn, zu erstellen, werden in einem fesselnden 30-sekündigen Video Wert finden. Der Stil dieses Videos muss visuell reichhaltig und schnelllebig sein, mit auffälligen visuellen Darstellungen und einer energiegeladenen Stimme, die Dringlichkeit und Aufregung vermittelt. HeyGen's umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sollte genutzt werden, um die kreativen Elemente zu verbessern und das Scrollen zu stoppen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man LinkedIn Ads Tutorial Videos erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Video-Tutorials für Ihre LinkedIn-Werbekampagnen, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden und Ergebnisse erzielen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Tutorial-Inhalts. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text sofort in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren zu verwandeln, ideal für Produkt-Tutorial-Videos.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Stimme hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Stimmen. Dies stellt sicher, dass Ihr Tutorial sowohl informativ als auch visuell ansprechend ist und den kreativen Aspekt verbessert.
3
Step 3
Wenden Sie LinkedIn Best Practices an
Maximieren Sie Reichweite und Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel/Captions zu Ihrem Video hinzufügen, da die meisten LinkedIn-Nutzer Inhalte ohne Ton ansehen. Erwägen Sie die Nutzung von vertikalen oder quadratischen Seitenverhältnissen für eine optimale Anzeige im Newsfeed.
4
Step 4
Exportieren und starten Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihr Tutorial-Video, indem Sie HeyGen's Export-Funktion im gewünschten Format nutzen. Integrieren Sie Ihr Video in eine LinkedIn-Werbekampagne, legen Sie Ihr Kampagnenziel fest und nutzen Sie relevante Targeting-Optionen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produktschulungen und Tutorials

Verbessern Sie das Verständnis und die Beibehaltung von Produkteigenschaften oder komplexen Konzepten, indem Sie statische Inhalte in ansprechende, AI-gesteuerte Video-Tutorials verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden LinkedIn Video Ads vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell leistungsstarke Videos für LinkedIn Ads mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu produzieren. Erstellen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von AI-gestützten Produkt-Tutorial-Videos für LinkedIn?

HeyGen bietet einen intuitiven AI-Video-Generator, mit dem Sie Skripte in dynamische Produkt-Tutorial-Videos mit AI-Avataren und automatischen Untertiteln verwandeln können. Passen Sie Vorlagen einfach an, um den Wert Ihres Produkts für LinkedIn Matched Audiences zu präsentieren.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Videoanzeigeninhalte auf LinkedIn herausstechen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Werkzeuge, einschließlich anpassbarer AI-Avatare und Branding-Kontrollen, um einzigartige Videoanzeigen zu erstellen. Optimieren Sie Ihr Storytelling mit hochwertiger Voiceover-Generierung und Größenanpassung des Seitenverhältnisses für optimale Anzeige auf LinkedIn.

Kann HeyGen bei der Optimierung von Videoanzeigen für verschiedene LinkedIn-Kampagnenziele helfen?

Ja, HeyGen unterstützt die Optimierung Ihrer Videoanzeigen für verschiedene Kampagnenziele, indem es einfache Anpassungen von Inhalt und Format ermöglicht. Nutzen Sie Funktionen wie Untertitel und diverse Vorlagen, um Ihre Botschaft und Handlungsaufforderung effektiv für Lead-Generierungsformulare anzupassen.

